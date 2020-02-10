Подозреваемую в угрозах Зеленскому отпустили под личное обязательство

КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Печерский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Марусе Зверобой, которая, по мнению следствия, угрожала убить президента Украины Владимира Зеленского, следует из трансляции судебного заседания, которую ведет агентство УНН.
Ранее Зверобой заявила, что Зеленский присутствовал на ее допросе в рамках дела об угрозах главе государства. Один из адвокатов Зверобой Андрей Писаренко сообщил, что волонтер получила статус подозреваемой, следователь попросил ей меру пресечения в виде личного обязательства.
"Ходатайство удовлетворить. Избрать меру пресечения… в виде личного обязательства", - заявил судья.
Суд возложил на Зверобой обязательство носить электронный браслет отслеживания местонахождения. Также суд обязал подозреваемую приходить по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд в определенное время, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, уведомлять об изменении своего проживания и в случае трудоустройства - о смене работы, сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд с Украины. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.
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Адвокат подозреваемой Андрей Писаренко заявил, что защита намерена обжаловать такое решение суда. "Мы будем подавать апелляцию на такое решение", - заявил Писаренко в понедельник в ходе общения с журналистами.
После визита Зеленского в Донбасс депутат Рады от партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Федина и Зверобой записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната". В связи с этим роликом украинские правоохранители завели уголовное дело.
В ноябре 2019 года партия "Европейская солидарность" опубликовала запись в Facebook, в которой требовала закрыть уголовное дело, возбужденное из-за видеообращения Фединой. В партии считают, что оно "является преследованием за взгляды".
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