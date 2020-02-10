Подозреваемую в угрозах Зеленскому отпустили под личное обязательство

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве

КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Печерский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Печерский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Марусе Зверобой , которая, по мнению следствия, угрожала убить президента Украины Владимира Зеленского , следует из трансляции судебного заседания, которую ведет агентство УНН

Ранее Зверобой заявила, что Зеленский присутствовал на ее допросе в рамках дела об угрозах главе государства. Один из адвокатов Зверобой Андрей Писаренко сообщил, что волонтер получила статус подозреваемой, следователь попросил ей меру пресечения в виде личного обязательства.

"Ходатайство удовлетворить. Избрать меру пресечения… в виде личного обязательства", - заявил судья.

Суд возложил на Зверобой обязательство носить электронный браслет отслеживания местонахождения. Также суд обязал подозреваемую приходить по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд в определенное время, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, уведомлять об изменении своего проживания и в случае трудоустройства - о смене работы, сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд с Украины. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

Адвокат подозреваемой Андрей Писаренко заявил, что защита намерена обжаловать такое решение суда. "Мы будем подавать апелляцию на такое решение", - заявил Писаренко в понедельник в ходе общения с журналистами.

После визита Зеленского в Донбасс депутат Рады от партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Федина и Зверобой записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната". В связи с этим роликом украинские правоохранители завели уголовное дело.