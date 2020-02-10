Россиянин, которого в детстве украл отец, спустя 20 лет нашел мать

В 2000 году родители семилетнего мальчика из Волгоградской области развелись, ребенок жил с мамой, отец забирал его на выходные и однажды не вернул. Женщина отправилась к нему домой, но там никого не обнаружила, а соседи сообщили, что мужчина с сыном и престарелой матерью куда-то уехали. Бывшая жена обратилась в полицию, но розыск ничего не дал.

По информации полиции, мужчина привез ребенка в Ростов-на-Дону, где они жили по съемным квартирам и гаражам. При этом отец жестоко обращался с сыном, мальчик окончил всего два класса. За прошедшие 20 лет бабушка мальчика умерла, а его отец оказался в тюрьме за незаконный оборот наркотиков. Мужчине, оставшемуся без родных и документов, помогли найти мать через соцсети его коллеги по автомойке. Как сообщили РИА Новости в полиции, молодой человек переехал к ней в город Фролово Волгоградской области.