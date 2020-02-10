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Россиянин, которого в детстве украл отец, спустя 20 лет нашел мать
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РИА Новости

Россиянин, которого в детстве украл отец, спустя 20 лет нашел мать

15:37 10.02.2020 (обновлено: 17:57 10.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 10 фев — РИА Новости. Мужчина, которого в детстве украл отец, спустя 20 лет нашел свою мать в Волгоградской области и впервые в жизни получил паспорт, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
В 2000 году родители семилетнего мальчика из Волгоградской области развелись, ребенок жил с мамой, отец забирал его на выходные и однажды не вернул. Женщина отправилась к нему домой, но там никого не обнаружила, а соседи сообщили, что мужчина с сыном и престарелой матерью куда-то уехали. Бывшая жена обратилась в полицию, но розыск ничего не дал.
По информации полиции, мужчина привез ребенка в Ростов-на-Дону, где они жили по съемным квартирам и гаражам. При этом отец жестоко обращался с сыном, мальчик окончил всего два класса. За прошедшие 20 лет бабушка мальчика умерла, а его отец оказался в тюрьме за незаконный оборот наркотиков. Мужчине, оставшемуся без родных и документов, помогли найти мать через соцсети его коллеги по автомойке. Как сообщили РИА Новости в полиции, молодой человек переехал к ней в город Фролово Волгоградской области.
Юлия с настоящими родителями
3 сентября 2019, 15:02
"Мы не теряли надежды": как семья нашла дочь, пропавшую 20 лет назад
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ГУМВДВолгоградРостов-на-ДонуФроловоПроисшествия
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