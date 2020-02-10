Минпросвещения поддержало идею допуска к преподаванию старшекурсников

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минпросвещения поддерживает поправку о допуске к преподаванию старшекурсников, которые обучаются по направлению "Педагогика", заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Сегодня на комитете была принята поправка, и будет закон вынесен во второе чтение по поводу допуска к педагогической деятельности студентов старших курсов, которые обучаются по направлению "Педагогика". Это важная поправка. Министерство просвещения поддерживает эту поправку", - сказал Кравцов журналистам в Госдуме.
Ранее преподавательница Виктория Смирнова на встрече президента Владимира Путина с общественностью предложила разрешить студентам последних курсов педвузов преподавать в школах, чтобы решить кадровые проблемы. Путин инициативу поддержал. После этого проект поступил на рассмотрение в Госдуму. "Единая Россия" пообещала ускорить его рассмотрение.
6 ноября 2019, 12:28Путин заявил о необходимости повышения качества преподавания в школах