Минпросвещения поддержало идею допуска к преподаванию старшекурсников

"Сегодня на комитете была принята поправка, и будет закон вынесен во второе чтение по поводу допуска к педагогической деятельности студентов старших курсов, которые обучаются по направлению "Педагогика". Это важная поправка. Министерство просвещения поддерживает эту поправку", - сказал Кравцов журналистам в Госдуме.