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Минпросвещения поддержало идею допуска к преподаванию старшекурсников
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РИА Новости

Минпросвещения поддержало идею допуска к преподаванию старшекурсников

15:35 10.02.2020 (обновлено: 15:36 10.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минпросвещения поддерживает поправку о допуске к преподаванию старшекурсников, которые обучаются по направлению "Педагогика", заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Сегодня на комитете была принята поправка, и будет закон вынесен во второе чтение по поводу допуска к педагогической деятельности студентов старших курсов, которые обучаются по направлению "Педагогика". Это важная поправка. Министерство просвещения поддерживает эту поправку", - сказал Кравцов журналистам в Госдуме.
Ранее преподавательница Виктория Смирнова на встрече президента Владимира Путина с общественностью предложила разрешить студентам последних курсов педвузов преподавать в школах, чтобы решить кадровые проблемы. Путин инициативу поддержал. После этого проект поступил на рассмотрение в Госдуму. "Единая Россия" пообещала ускорить его рассмотрение.
Президент РФ Владимир Путин
6 ноября 2019, 12:28
Путин заявил о необходимости повышения качества преподавания в школах
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