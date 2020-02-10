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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T18:09+0300
https://ria.ru/20200210/1564507170.html
В результате обстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военных
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564508497_0:159:3072:1887_1036x0_80_0_0_5f18ac8a5cf7de46b599750100aded0d.jpg
РИА Новости

В результате обстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военных

15:34 10.02.2020 (обновлено: 18:09 10.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. Пять турецких военных погибли при артобстреле наблюдательного пункта в сирийском Идлибе, сообщает телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции.
Отмечается, что еще пять солдат получили ранения.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
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Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в твиттере, что Турция поразила позиции сирийских войск, откуда велся артобстрел.

"На это подлое нападение был дан многократный ответ, уничтожены вражеские цели, кровь наших солдат не осталась неотмщенной. Военный преступник, который отдал этот предательский приказ, направил его не только против Турции, но и всего мирового сообщества. Наши ВС, которые во всем мире прилагают усилия ради мира и стабильности, будут продолжать ломать руки тем, кто покусился на наш флаг, и держать в страхе врага".

Фахреттин Алтун
На минувшей неделе Турция перебросила дополнительные силы спецназа к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации.
О том, что Турция не покинет их и собирается укреплять пункты, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.
Это произошло на следующий день после того, как в результате воздушных ударов сирийской армии, по сообщениям официальной Анкары, в этой провинции погибли пять турецких военнослужащих и трое гражданских.
Как заявил Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
Пятого февраля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эрдоганом. В ходе этой беседы президент Турции призвал российского коллегу повлиять на сирийского лидера Башара Асада с тем, чтобы армия САР прекратила наступление в Идлибе и отошла от турецких наблюдательных пунктов.
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Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСирияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияВ мире
Популярные комментарии
Надо бы фсб предупредить, а то опять в ответ накроет "ихтамнет".
10 февраля, 15:35
КМКостя Магомедов
270124271691
Хорошо пошло.
10 февраля, 15:36
Андрей Левицкий
3162814253
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