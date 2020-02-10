Жээнбеков и Токаев обсудили беспорядки в Кордайском районе Казахстана

БИШКЕК, 10 фев - РИА Новости. Киргизский и казахстанский президенты Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре обсудили массовые беспорядки в приграничном с Киргизией Кордайском районе Казахстана, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского лидера.
"Сооронбай Жээнбеков обсудил с Касым-Жомартом Токаевым сложившуюся ситуацию в Кордайском районе Казахстана и выразил ему слова поддержки", - заявили в пресс-службе.
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По данным аппарата киргизского президента, Жээнбеков от имени народа страны "высказал соболезнования родным и близким погибших в результате событий в Кордайском районе, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим".
"Президент отметил, что Киргизия исторически оказывала и будет оказывать помощь братскому казахстанскому народу в трудные минуты", - подчеркнули в пресс-службе.
Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД Казахстана, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
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