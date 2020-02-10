Жээнбеков и Токаев обсудили беспорядки в Кордайском районе Казахстана

БИШКЕК, 10 фев - РИА Новости. Киргизский и казахстанский президенты Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре обсудили массовые беспорядки в приграничном с Киргизский и казахстанский президенты Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре обсудили массовые беспорядки в приграничном с Киргизией Кордайском районе Казахстана , сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского лидера.

"Сооронбай Жээнбеков обсудил с Касым-Жомартом Токаевым сложившуюся ситуацию в Кордайском районе Казахстана и выразил ему слова поддержки", - заявили в пресс-службе.

По данным аппарата киргизского президента, Жээнбеков от имени народа страны "высказал соболезнования родным и близким погибших в результате событий в Кордайском районе, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим".

"Президент отметил, что Киргизия исторически оказывала и будет оказывать помощь братскому казахстанскому народу в трудные минуты", - подчеркнули в пресс-службе.