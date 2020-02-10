Президент Южной Кореи поздравил команду "Паразитов" с "Оскаром"

Рене Зеллвегер выбрали лучшей актрисой за роль Джуди Гарленд в байопике о легендарной певице. Для Зеллвегер это уже второй "Оскар", первый в 2004 году ей достался за "лучшую женскую роль второго плана" в картине "Холодная гора".

