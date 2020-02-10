Президент Южной Кореи поздравил команду "Паразитов" с "Оскаром"

Пон Чжун Хо получил четыре личных награды: лучший фильм, иностранный фильм, оригинальный сценарий и режиссер. Это выдающиеся достижение для южнокорейской ленты с бюджетом в 11 миллионов долларов и сборами в мировом прокате в 167 миллионов долларов.
Пон Чжун Хо получил четыре личных награды: лучший фильм, иностранный фильм, оригинальный сценарий и режиссер. Это выдающиеся достижение для южнокорейской ленты с бюджетом в 11 миллионов долларов и сборами в мировом прокате в 167 миллионов долларов.
Рене Зеллвегер выбрали лучшей актрисой за роль Джуди Гарленд в байопике о легендарной певице. Для Зеллвегер это уже второй "Оскар", первый в 2004 году ей достался за "лучшую женскую роль второго плана" в картине "Холодная гора".
Рене Зеллвегер выбрали лучшей актрисой за роль Джуди Гарленд в байопике о легендарной певице. Для Зеллвегер это уже второй "Оскар", первый в 2004 году ей достался за "лучшую женскую роль второго плана" в картине "Холодная гора".
Хоакин Феникс удостоился своей первой премии киноакадемии за роль Артура Флека в фильме "Джокер". Работа Тодда Филлипса была лидером этого года по количеству номинаций. Их у ленты было 11 из 24 возможных.
Хоакин Феникс удостоился своей первой премии киноакадемии за роль Артура Флека в фильме "Джокер". Работа Тодда Филлипса была лидером этого года по количеству номинаций. Их у ленты было 11 из 24 возможных.
Лора Дерн, которая трижды номинировалась на "Оскар", получила свою первую награду за лучшую роль второго плана в "Брачной истории" Ноа Баумбаха.
Лора Дерн, которая трижды номинировалась на "Оскар", получила свою первую награду за лучшую роль второго плана в "Брачной истории" Ноа Баумбаха.
Скарлетт Йоханссон, претендовавшая на премию в двух номинациях и не получившая ни одной, первая поздравила Лору Дерн. Актрисы снимались вместе в "Брачной истории".
Скарлетт Йоханссон, претендовавшая на премию в двух номинациях и не получившая ни одной, первая поздравила Лору Дерн. Актрисы снимались вместе в "Брачной истории".
Брэду Питту вручили первую его золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино.
Брэду Питту вручили первую его золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино.
Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити взял своего первого "Оскара" за лучший адаптированный сценарий к "Кролику Джоджо".
Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити взял своего первого "Оскара" за лучший адаптированный сценарий к "Кролику Джоджо".
Гийому Рошерону, Грегу Батлеру и Доминику Туохи вручили премию за лучшие спецэффекты в военной драме "1917". Ее считали фаворитом, поскольку накануне она получила главные награды "Золотого глобуса" и Гильдии продюсеров Америки.
Гийому Рошерону, Грегу Батлеру и Доминику Туохи вручили премию за лучшие спецэффекты в военной драме "1917". Ее считали фаворитом, поскольку накануне она получила главные награды "Золотого глобуса" и Гильдии продюсеров Америки.
Ожидаемым был выбор "1917" в номинации "лучшая операторская работа", поскольку картина снята "одним планом", без видимых склеек. Для Роджера Дикинса это уже второй "Оскар", первый ему достался в 2017 году за "Бегущего по лезвию 2049".
Ожидаемым был выбор "1917" в номинации "лучшая операторская работа", поскольку картина снята "одним планом", без видимых склеек. Для Роджера Дикинса это уже второй "Оскар", первый ему достался в 2017 году за "Бегущего по лезвию 2049".
Исландский музыкант и композитор Хильдур Гуднадоуттир удостоилась своей первой премии за музыку, специально написанную к фильму "Джокер".
Исландский музыкант и композитор Хильдур Гуднадоуттир удостоилась своей первой премии за музыку, специально написанную к фильму "Джокер".
Элтон Джон и автор текста песни "(I'm gonna) love me again" Берни Топин получили "Оскара" за лучшую песню в фильме "Рокетмэн". Для певца это вторая золотая статуэтка, первую ему вручили за песню "Can you feel the love tonight" к мультфильму "Король Лев" в 1995 году.
Элтон Джон и автор текста песни "(I'm gonna) love me again" Берни Топин получили "Оскара" за лучшую песню в фильме "Рокетмэн". Для певца это вторая золотая статуэтка, первую ему вручили за песню "Can you feel the love tonight" к мультфильму "Король Лев" в 1995 году.
Специалисты не сомневались, что киноакадемики отметят работу художника-постановщика Барбары Линг и кинодекоратора Нэнси Хей в "Однажды... в Голливуде". Именно благодаря им Квентину Тарантино удалось воссоздать атмосферу Голливуда 60-х годов.
Специалисты не сомневались, что киноакадемики отметят работу художника-постановщика Барбары Линг и кинодекоратора Нэнси Хей в "Однажды... в Голливуде". Именно благодаря им Квентину Тарантино удалось воссоздать атмосферу Голливуда 60-х годов.
Художница по костюмам Жаклин Дюрран получила премию за работу над лентой "Маленькие женщины", которая номинировалась в шести категориях, включая "лучший фильм", но удостоилась только одной награды.
Художница по костюмам Жаклин Дюрран получила премию за работу над лентой "Маленькие женщины", которая номинировалась в шести категориях, включая "лучший фильм", но удостоилась только одной награды.
Пон Чжун Хо получил четыре личных награды: лучший фильм, иностранный фильм, оригинальный сценарий и режиссер. Это выдающиеся достижение для южнокорейской ленты с бюджетом в 11 миллионов долларов и сборами в мировом прокате в 167 миллионов долларов.
Рене Зеллвегер выбрали лучшей актрисой за роль Джуди Гарленд в байопике о легендарной певице. Для Зеллвегер это уже второй "Оскар", первый в 2004 году ей достался за "лучшую женскую роль второго плана" в картине "Холодная гора".
Хоакин Феникс удостоился своей первой премии киноакадемии за роль Артура Флека в фильме "Джокер". Работа Тодда Филлипса была лидером этого года по количеству номинаций. Их у ленты было 11 из 24 возможных.
Лора Дерн, которая трижды номинировалась на "Оскар", получила свою первую награду за лучшую роль второго плана в "Брачной истории" Ноа Баумбаха.
Скарлетт Йоханссон, претендовавшая на премию в двух номинациях и не получившая ни одной, первая поздравила Лору Дерн. Актрисы снимались вместе в "Брачной истории".
Брэду Питту вручили первую его золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино.
Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити взял своего первого "Оскара" за лучший адаптированный сценарий к "Кролику Джоджо".
Гийому Рошерону, Грегу Батлеру и Доминику Туохи вручили премию за лучшие спецэффекты в военной драме "1917". Ее считали фаворитом, поскольку накануне она получила главные награды "Золотого глобуса" и Гильдии продюсеров Америки.
Ожидаемым был выбор "1917" в номинации "лучшая операторская работа", поскольку картина снята "одним планом", без видимых склеек. Для Роджера Дикинса это уже второй "Оскар", первый ему достался в 2017 году за "Бегущего по лезвию 2049".
Исландский музыкант и композитор Хильдур Гуднадоуттир удостоилась своей первой премии за музыку, специально написанную к фильму "Джокер".
Элтон Джон и автор текста песни "(I'm gonna) love me again" Берни Топин получили "Оскара" за лучшую песню в фильме "Рокетмэн". Для певца это вторая золотая статуэтка, первую ему вручили за песню "Can you feel the love tonight" к мультфильму "Король Лев" в 1995 году.
Специалисты не сомневались, что киноакадемики отметят работу художника-постановщика Барбары Линг и кинодекоратора Нэнси Хей в "Однажды... в Голливуде". Именно благодаря им Квентину Тарантино удалось воссоздать атмосферу Голливуда 60-х годов.
Художница по костюмам Жаклин Дюрран получила премию за работу над лентой "Маленькие женщины", которая номинировалась в шести категориях, включая "лучший фильм", но удостоилась только одной награды.