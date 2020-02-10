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Президент Южной Кореи поздравил команду "Паразитов" с "Оскаром"
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РИА Новости

Президент Южной Кореи поздравил команду "Паразитов" с "Оскаром"

15:24 10.02.2020
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© AP Photo / Chris PizzelloПон Чжун Хо (слева) и Хан Джин Вон получили премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к фильму "Паразиты"
Пон Чжун Хо (слева) и Хан Джин Вон получили премию Оскар за лучший оригинальный сценарий к фильму Паразиты
© AP Photo / Chris Pizzello
СЕУЛ, 10 фев – РИА Новости. Президент Южной Кореи поздравил режиссера, актеров и съемочную команду фильма "Паразиты" с получением "Оскара".
Девяносто вторая церемония вручения награды киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал лучшей картиной года, впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм.
"Паразиты" тронул сердца людей по всему миру историей в самом что ни на есть корейском стиле и доказал ее мощь миру через уникальную и подробную режиссуру, содержательный диалог, сценарий, монтаж, музыку, искусство и выступления актеров… Этот фильм одновременно веселый и грустный, с социальным посланием, но с новым посылом, прекрасная и успешная работа", - говорится в заявлении Мун Чжэ Ина.
Президент отметил, что уже ждет следующую работу режиссера и его команды.
Лауреаты "Оскара" принимают поздравления друзей, коллег и зрителей
© REUTERS / Eric Gaillard

Пон Чжун Хо получил четыре личных награды: лучший фильм, иностранный фильм, оригинальный сценарий и режиссер. Это выдающиеся достижение для южнокорейской ленты с бюджетом в 11 миллионов долларов и сборами в мировом прокате в 167 миллионов долларов.

Режиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии Оскар
1 из 13

Пон Чжун Хо получил четыре личных награды: лучший фильм, иностранный фильм, оригинальный сценарий и режиссер. Это выдающиеся достижение для южнокорейской ленты с бюджетом в 11 миллионов долларов и сборами в мировом прокате в 167 миллионов долларов.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Frederic J. Brown

Рене Зеллвегер выбрали лучшей актрисой за роль Джуди Гарленд в байопике о легендарной певице. Для Зеллвегер это уже второй "Оскар", первый в 2004 году ей достался за "лучшую женскую роль второго плана" в картине "Холодная гора".

Актриса Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии Оскар
2 из 13

Рене Зеллвегер выбрали лучшей актрисой за роль Джуди Гарленд в байопике о легендарной певице. Для Зеллвегер это уже второй "Оскар", первый в 2004 году ей достался за "лучшую женскую роль второго плана" в картине "Холодная гора".

© AFP 2020 / Frederic J. Brown
© AFP 2020 / Frederic J. Brown

Хоакин Феникс удостоился своей первой премии киноакадемии за роль Артура Флека в фильме "Джокер". Работа Тодда Филлипса была лидером этого года по количеству номинаций. Их у ленты было 11 из 24 возможных.

Актер Хоакин Феникс на церемонии вручения премии Оскар
3 из 13

Хоакин Феникс удостоился своей первой премии киноакадемии за роль Артура Флека в фильме "Джокер". Работа Тодда Филлипса была лидером этого года по количеству номинаций. Их у ленты было 11 из 24 возможных.

© AFP 2020 / Frederic J. Brown
© REUTERS / Lucas Jackson

Лора Дерн, которая трижды номинировалась на "Оскар", получила свою первую награду за лучшую роль второго плана в "Брачной истории" Ноа Баумбаха.

Актриса Лора Дерн на церемонии вручения премии Оскар
4 из 13

Лора Дерн, которая трижды номинировалась на "Оскар", получила свою первую награду за лучшую роль второго плана в "Брачной истории" Ноа Баумбаха.

© REUTERS / Lucas Jackson
© AP Photo / Chris Pizzello

Скарлетт Йоханссон, претендовавшая на премию в двух номинациях и не получившая ни одной, первая поздравила Лору Дерн. Актрисы снимались вместе в "Брачной истории".

Скарлетт Йоханссон и Лора Дерн на церемонии вручения премии Оскар
5 из 13

Скарлетт Йоханссон, претендовавшая на премию в двух номинациях и не получившая ни одной, первая поздравила Лору Дерн. Актрисы снимались вместе в "Брачной истории".

© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Chris Pizzello

Брэду Питту вручили первую его золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино.

Актер Брэд Питт на церемонии вручения премии Оскар
6 из 13

Брэду Питту вручили первую его золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино.

© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell

Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити взял своего первого "Оскара" за лучший адаптированный сценарий к "Кролику Джоджо".

Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити на церемонии вручения премии Оскар
7 из 13

Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити взял своего первого "Оскара" за лучший адаптированный сценарий к "Кролику Джоджо".

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
© REUTERS / Lucas Jackson

Гийому Рошерону, Грегу Батлеру и Доминику Туохи вручили премию за лучшие спецэффекты в военной драме "1917". Ее считали фаворитом, поскольку накануне она получила главные награды "Золотого глобуса" и Гильдии продюсеров Америки.

Гийом Рошерон, Грег Батлер и Доминик Туохи на церемонии вручения премии Оскар
8 из 13

Гийому Рошерону, Грегу Батлеру и Доминику Туохи вручили премию за лучшие спецэффекты в военной драме "1917". Ее считали фаворитом, поскольку накануне она получила главные награды "Золотого глобуса" и Гильдии продюсеров Америки.

© REUTERS / Lucas Jackson
© REUTERS / Lucas Jackson

Ожидаемым был выбор "1917" в номинации "лучшая операторская работа", поскольку картина снята "одним планом", без видимых склеек. Для Роджера Дикинса это уже второй "Оскар", первый ему достался в 2017 году за "Бегущего по лезвию 2049".

Кинооператор Роджер Дикинс на церемонии вручения премии Оскар
9 из 13

Ожидаемым был выбор "1917" в номинации "лучшая операторская работа", поскольку картина снята "одним планом", без видимых склеек. Для Роджера Дикинса это уже второй "Оскар", первый ему достался в 2017 году за "Бегущего по лезвию 2049".

© REUTERS / Lucas Jackson
© REUTERS / Lucas Jackson

Исландский музыкант и композитор Хильдур Гуднадоуттир удостоилась своей первой премии за музыку, специально написанную к фильму "Джокер".

Музыкант и композитор Хильдур Гуднадоуттир на церемонии вручения премии Оскар
10 из 13

Исландский музыкант и композитор Хильдур Гуднадоуттир удостоилась своей первой премии за музыку, специально написанную к фильму "Джокер".

© REUTERS / Lucas Jackson
© AP Photo / Chris Pizzello

Элтон Джон и автор текста песни "(I'm gonna) love me again" Берни Топин получили "Оскара" за лучшую песню в фильме "Рокетмэн". Для певца это вторая золотая статуэтка, первую ему вручили за песню "Can you feel the love tonight" к мультфильму "Король Лев" в 1995 году.

Элтон Джон и Берни Топин на церемонии вручения премии Оскар
11 из 13

Элтон Джон и автор текста песни "(I'm gonna) love me again" Берни Топин получили "Оскара" за лучшую песню в фильме "Рокетмэн". Для певца это вторая золотая статуэтка, первую ему вручили за песню "Can you feel the love tonight" к мультфильму "Король Лев" в 1995 году.

© AP Photo / Chris Pizzello
© REUTERS / Lucas Jackson

Специалисты не сомневались, что киноакадемики отметят работу художника-постановщика Барбары Линг и кинодекоратора Нэнси Хей в "Однажды... в Голливуде". Именно благодаря им Квентину Тарантино удалось воссоздать атмосферу Голливуда 60-х годов.

Нэнси Хэй и Барбара Линг на церемонии вручения премии Оскар
12 из 13

Специалисты не сомневались, что киноакадемики отметят работу художника-постановщика Барбары Линг и кинодекоратора Нэнси Хей в "Однажды... в Голливуде". Именно благодаря им Квентину Тарантино удалось воссоздать атмосферу Голливуда 60-х годов.

© REUTERS / Lucas Jackson
© REUTERS / Lucas Jackson

Художница по костюмам Жаклин Дюрран получила премию за работу над лентой "Маленькие женщины", которая номинировалась в шести категориях, включая "лучший фильм", но удостоилась только одной награды.

Художница по костюмам Жаклин Дюрран на церемонии вручения премии Оскар
13 из 13

Художница по костюмам Жаклин Дюрран получила премию за работу над лентой "Маленькие женщины", которая номинировалась в шести категориях, включая "лучший фильм", но удостоилась только одной награды.

© REUTERS / Lucas Jackson
1 из 13

Пон Чжун Хо получил четыре личных награды: лучший фильм, иностранный фильм, оригинальный сценарий и режиссер. Это выдающиеся достижение для южнокорейской ленты с бюджетом в 11 миллионов долларов и сборами в мировом прокате в 167 миллионов долларов.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 13

Рене Зеллвегер выбрали лучшей актрисой за роль Джуди Гарленд в байопике о легендарной певице. Для Зеллвегер это уже второй "Оскар", первый в 2004 году ей достался за "лучшую женскую роль второго плана" в картине "Холодная гора".

© AFP 2020 / Frederic J. Brown
3 из 13

Хоакин Феникс удостоился своей первой премии киноакадемии за роль Артура Флека в фильме "Джокер". Работа Тодда Филлипса была лидером этого года по количеству номинаций. Их у ленты было 11 из 24 возможных.

© AFP 2020 / Frederic J. Brown
4 из 13

Лора Дерн, которая трижды номинировалась на "Оскар", получила свою первую награду за лучшую роль второго плана в "Брачной истории" Ноа Баумбаха.

© REUTERS / Lucas Jackson
5 из 13

Скарлетт Йоханссон, претендовавшая на премию в двух номинациях и не получившая ни одной, первая поздравила Лору Дерн. Актрисы снимались вместе в "Брачной истории".

© AP Photo / Chris Pizzello
6 из 13

Брэду Питту вручили первую его золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино.

© AP Photo / Chris Pizzello
7 из 13

Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити взял своего первого "Оскара" за лучший адаптированный сценарий к "Кролику Джоджо".

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
8 из 13

Гийому Рошерону, Грегу Батлеру и Доминику Туохи вручили премию за лучшие спецэффекты в военной драме "1917". Ее считали фаворитом, поскольку накануне она получила главные награды "Золотого глобуса" и Гильдии продюсеров Америки.

© REUTERS / Lucas Jackson
9 из 13

Ожидаемым был выбор "1917" в номинации "лучшая операторская работа", поскольку картина снята "одним планом", без видимых склеек. Для Роджера Дикинса это уже второй "Оскар", первый ему достался в 2017 году за "Бегущего по лезвию 2049".

© REUTERS / Lucas Jackson
10 из 13

Исландский музыкант и композитор Хильдур Гуднадоуттир удостоилась своей первой премии за музыку, специально написанную к фильму "Джокер".

© REUTERS / Lucas Jackson
11 из 13

Элтон Джон и автор текста песни "(I'm gonna) love me again" Берни Топин получили "Оскара" за лучшую песню в фильме "Рокетмэн". Для певца это вторая золотая статуэтка, первую ему вручили за песню "Can you feel the love tonight" к мультфильму "Король Лев" в 1995 году.

© AP Photo / Chris Pizzello
12 из 13

Специалисты не сомневались, что киноакадемики отметят работу художника-постановщика Барбары Линг и кинодекоратора Нэнси Хей в "Однажды... в Голливуде". Именно благодаря им Квентину Тарантино удалось воссоздать атмосферу Голливуда 60-х годов.

© REUTERS / Lucas Jackson
13 из 13

Художница по костюмам Жаклин Дюрран получила премию за работу над лентой "Маленькие женщины", которая номинировалась в шести категориях, включая "лучший фильм", но удостоилась только одной награды.

© REUTERS / Lucas Jackson
400000
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КультураПон Чжун ХоМун Чжэ ИнОскар (премия)Южная КореяСШАВ мире
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