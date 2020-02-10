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Двое жителей Алтая сбросили девушку с железнодорожного моста
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РИА Новости

Двое жителей Алтая сбросили девушку с железнодорожного моста

15:18 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
БАРНАУЛ, 10 фев - РИА Новости. Два жителя Барнаула сбросили девушку с железнодорожного моста, она получила многочисленные травмы, сообщает в понедельник пресс-служба линейного управления МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, днем 6 февраля прохожий заметил под железнодорожным мостом 24-летнюю девушку. Он вызвал скорую помощь и полицию. Пострадавшая была госпитализирована с травмами и переохлаждением.
"Полицейские установили, что преступление совершили два местных жителя в возрасте 18 и 20 лет. Они заманили ее на мост и скинули оттуда", - говорится в сообщении.
По данным СК на транспорте, ссора между ними возникла после совместного распития спиртных напитков.
Они скрылись с места происшествия. Однако позже их задержали сотрудники транспортной полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и статье 105 УК РФ ("Убийство"). По решению суда они взяты под стражу.
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Следственный комитет РФАлтайский крайРоссияБарнаулПроисшествия
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