Двое жителей Алтая сбросили девушку с железнодорожного моста

БАРНАУЛ, 10 фев - РИА Новости. Два жителя Барнаула сбросили девушку с железнодорожного моста, она получила многочисленные травмы, сообщает в понедельник пресс-служба линейного управления МВД по Два жителя Барнаула сбросили девушку с железнодорожного моста, она получила многочисленные травмы, сообщает в понедельник пресс-служба линейного управления МВД по Алтайскому краю

По данным ведомства, днем 6 февраля прохожий заметил под железнодорожным мостом 24-летнюю девушку. Он вызвал скорую помощь и полицию. Пострадавшая была госпитализирована с травмами и переохлаждением.

"Полицейские установили, что преступление совершили два местных жителя в возрасте 18 и 20 лет. Они заманили ее на мост и скинули оттуда", - говорится в сообщении.

По данным СК на транспорте, ссора между ними возникла после совместного распития спиртных напитков.