В МАГАТЭ заявили о необходимости диалога с Ираном на высоком уровне

"Работа идёт. Есть ряд вещей, которые, с одной стороны, как вы знаете, связаны с выполнением СВПД, и с другой - есть более постоянные обязательства по гарантиям. Мы в контакте с Ираном, пытаемся прояснить ряд вопросов. Мы по-прежнему в процессе, но пока не достигли точки, когда могли бы дать полную оценку того, что происходит", - сказал Гросси журналистам.