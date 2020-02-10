В МАГАТЭ заявили о необходимости диалога с Ираном на высоком уровне

ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. МАГАТЭ необходим диалог с Ираном на максимально высоком уровне для прояснения всех необходимых вопросов, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Работа идёт. Есть ряд вещей, которые, с одной стороны, как вы знаете, связаны с выполнением СВПД, и с другой - есть более постоянные обязательства по гарантиям. Мы в контакте с Ираном, пытаемся прояснить ряд вопросов. Мы по-прежнему в процессе, но пока не достигли точки, когда могли бы дать полную оценку того, что происходит", - сказал Гросси журналистам.
"В этой связи я с нетерпением жду возможности продолжить общение с иранскими властями на максимально высоком уровне. Я считаю, это очень важно, чтобы мы могли убедиться, что хорошо понимаем друг друга... Я бы сказал, без такого диалога не обойтись", - добавил он.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, потребовав от сторон сделки выполнять взятые на себя обязательства по сотрудничеству с Ираном.
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