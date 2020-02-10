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2020-02-10T18:01+0300
https://ria.ru/20200210/1564505987.html
В сети появились кадры BTS для их нового альбома "Map of the soul: 7"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564505855_0:103:2844:1703_1036x0_80_0_0_5fb49211363015517b0c5ebee8fa2c85.jpg
РИА Новости

В сети появились кадры BTS для их нового альбома "Map of the soul: 7"

18:01 10.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung HoonЮжнокорейская группа BTS
Южнокорейская группа BTS
© REUTERS / Kim Kyung Hoon
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS опубликовали в официальном инстаграм-аккаунте серию фотографий для их нового альбома "Map of the soul: 7".
Музыканты (J-Hope, Jimin, Jin, Jung Kook, RM, SUGA) снялись в белых костюмах на фоне облупленных стен и огромной дырки в полу.
Ожидается, что в трек-лист войдет как минимум семь сольных композиций участников. А ранее стало известно, что оформление альбома будет выполнено в четырех вариантах голубого цвета. Остальные подробности держатся в секрете.
Релиз запланирован на 21 февраля, а предзаказ состоялся 9 января.
За первую неделю было продано более трех миллионов копий пластинки, что сделало новый сборник BTS одним из самых ожидаемых и многообещающих в 2020 году.
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