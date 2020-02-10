В сети появились кадры BTS для их нового альбома "Map of the soul: 7"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS опубликовали в официальном инстаграм-аккаунте серию фотографий для их нового альбома "Map of the soul: 7".
Музыканты (J-Hope, Jimin, Jin, Jung Kook, RM, SUGA) снялись в белых костюмах на фоне облупленных стен и огромной дырки в полу.
Ожидается, что в трек-лист войдет как минимум семь сольных композиций участников. А ранее стало известно, что оформление альбома будет выполнено в четырех вариантах голубого цвета. Остальные подробности держатся в секрете.
Релиз запланирован на 21 февраля, а предзаказ состоялся 9 января.
За первую неделю было продано более трех миллионов копий пластинки, что сделало новый сборник BTS одним из самых ожидаемых и многообещающих в 2020 году.
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