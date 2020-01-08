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Культура
2020-01-08T22:53+0300
https://ria.ru/20200108/1563188341.html
Группа BTS объявила о выходе альбома Map of the Soul: 7
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РИА Новости

Группа BTS объявила о выходе альбома Map of the Soul: 7

22:53 08.01.2020
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© AP Photo / Scott Roth/InvisionЮжнокорейская группа BTS
Южнокорейская группа BTS
© AP Photo / Scott Roth/Invision
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В своем аккаунте в соцсети южнокорейская группа BTS сообщила, что новый альбом Map of the Soul: 7 выходит 21 февраля, предзаказ на него откроется уже завтра 9 января.
Оформление альбома будет выполнено в четырех вариантах голубого цвета. Те, кто сделает предзаказ, получат фотоальбом, книгу со словами песен, мини-книгу, фотографию, открытку, стикер и плакат.
Ранее стало известно, что группа даст концерты в апреле 2020 года. Тогда многие поклонники предположили в социальных сетях, что музыканты в скором времени представят новый альбом, которому и будет посвящен тур.
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КультураBTSМузыкаНовости культурыЮжная Корея
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