Группа BTS объявила о выходе альбома Map of the Soul: 7

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В своем аккаунте в соцсети южнокорейская группа BTS сообщила, что новый альбом Map of the Soul: 7 выходит 21 февраля, предзаказ на него откроется уже завтра 9 января.
The album is blue and there are 4 versions!!! pic.twitter.com/Ty6RYqnjQf— K-Charts & Translations⁷ (@charts_k) January 8, 2020
Оформление альбома будет выполнено в четырех вариантах голубого цвета. Те, кто сделает предзаказ, получат фотоальбом, книгу со словами песен, мини-книгу, фотографию, открытку, стикер и плакат.
Ранее стало известно, что группа даст концерты в апреле 2020 года. Тогда многие поклонники предположили в социальных сетях, что музыканты в скором времени представят новый альбом, которому и будет посвящен тур.
25 декабря 2019, 02:31КультураСтало известно, когда BTS отправятся а концертный тур