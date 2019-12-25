Стало известно, когда BTS отправятся а концертный тур

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Представители южно-корейской группы BTS опубликовали в Твиттере в пост, в котором сообщили, когда музыканты отправятся в концертный тур.
April 2020. Stay tuned. pic.twitter.com/pzCm64fA3u— BigHit Entertainment (@BigHitEnt) 24 декабря 2019 г.
Судя по публикации, группа даст концерты в апреле 2020 года.
Других подробностей по поводу точных дат, городов и программы участники BTS и их менеджеры пока не озвучили.
Многие поклонники предположили в социальных сетях, что музыканты в скором времени представят новый альбом, которому и будет посвящен тур.
"Подождите еще немного, и увидите новый студийник", – написал @Btsfake25688795.
"Лучший подарок на Рождество", – прокомментировал @Hitman_Fanbase.
Пользователи пишут в комментариях к посту просьбы приехать в их страну, например, в Бразилию, Италию или Малайзию.
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