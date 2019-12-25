Стало известно, когда BTS отправятся а концертный тур

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Представители южно-корейской группы BTS опубликовали в Твиттере в пост, в котором сообщили, когда музыканты отправятся в концертный тур.

Судя по публикации, группа даст концерты в апреле 2020 года.

Других подробностей по поводу точных дат, городов и программы участники BTS и их менеджеры пока не озвучили.

Многие поклонники предположили в социальных сетях, что музыканты в скором времени представят новый альбом, которому и будет посвящен тур.

"Подождите еще немного, и увидите новый студийник", – написал @Btsfake25688795.

"Лучший подарок на Рождество", – прокомментировал @Hitman_Fanbase.