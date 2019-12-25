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Культура
2019-12-25T02:31+0300
https://ria.ru/20191225/1562767509.html
Стало известно, когда BTS отправятся а концертный тур
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РИА Новости

Стало известно, когда BTS отправятся а концертный тур

02:31 25.12.2019
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© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloВыступление группы BTS
Выступление группы BTS
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Представители южно-корейской группы BTS опубликовали в Твиттере в пост, в котором сообщили, когда музыканты отправятся в концертный тур.
Судя по публикации, группа даст концерты в апреле 2020 года.
Других подробностей по поводу точных дат, городов и программы участники BTS и их менеджеры пока не озвучили.
Многие поклонники предположили в социальных сетях, что музыканты в скором времени представят новый альбом, которому и будет посвящен тур.
"Подождите еще немного, и увидите новый студийник", – написал @Btsfake25688795.
"Лучший подарок на Рождество", – прокомментировал @Hitman_Fanbase.
Пользователи пишут в комментариях к посту просьбы приехать в их страну, например, в Бразилию, Италию или Малайзию.
Южнокорейская группа BTS
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