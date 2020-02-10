Посол в Сирии рассказал о попытках оппонентов шантажировать Дамаск

ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. "Гуманитарная карта" в "Гуманитарная карта" в Сирии разыгрывается оппонентами властей страны для шантажа Дамаска в моменты успехов армии в борьбе с террористами, заявил в интервью РИА Новости посол России в САР Александр Ефимов

"В том, что касается гуманитарной ситуации в Идлибе, призываю быть крайне аккуратными в оценках. Как известно, эта тема, а вместе с ней еще и обвинения САР в применении химического оружия, часто получает особый резонанс именно в тот момент, когда Дамаск добивается очередных успехов в противостоянии терроризму, возвращении под свой контроль новых территорий страны", - заявил Ефимов.

"Зачастую "гуманитарная карта" без зазрения совести разыгрывается оппонентами САР для откровенного шантажа сирийских властей, попыток вмешаться во внутренние дела страны и в конечном итоге - создать новые препоны на пути ее возвращения к мирной жизни", - добавил дипломат.

Ефимов напомнил и о происходящих махинациях с гуманитарной помощью в идлибской зоне, принудительной мобилизации ее жителей в вооруженные группировки, захватах гражданских объектов, которые боевики переоборудуют под военные цели, а также о разграблении культурного наследия Сирии и кровавых расправах над несогласными.