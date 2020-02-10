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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T15:07+0300
https://ria.ru/20200210/1564505669.html
Посол в Сирии рассказал о попытках оппонентов шантажировать Дамаск
https://cdn22.img.ria.ru/images/155057/70/1550577072_0:96:3072:1824_1036x0_80_0_0_3a7bc88d582de7db255f85ecf96b3386.jpg
РИА Новости

Посол в Сирии рассказал о попытках оппонентов шантажировать Дамаск

15:07 10.02.2020
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© Фото : посольство России в ДамаскеПосол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
© Фото : посольство России в Дамаске
Посол России в Дамаске Александр Ефимов. Архивное фото
ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. "Гуманитарная карта" в Сирии разыгрывается оппонентами властей страны для шантажа Дамаска в моменты успехов армии в борьбе с террористами, заявил в интервью РИА Новости посол России в САР Александр Ефимов.
"В том, что касается гуманитарной ситуации в Идлибе, призываю быть крайне аккуратными в оценках. Как известно, эта тема, а вместе с ней еще и обвинения САР в применении химического оружия, часто получает особый резонанс именно в тот момент, когда Дамаск добивается очередных успехов в противостоянии терроризму, возвращении под свой контроль новых территорий страны", - заявил Ефимов.
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"Зачастую "гуманитарная карта" без зазрения совести разыгрывается оппонентами САР для откровенного шантажа сирийских властей, попыток вмешаться во внутренние дела страны и в конечном итоге - создать новые препоны на пути ее возвращения к мирной жизни", - добавил дипломат.
Ефимов напомнил и о происходящих махинациях с гуманитарной помощью в идлибской зоне, принудительной мобилизации ее жителей в вооруженные группировки, захватах гражданских объектов, которые боевики переоборудуют под военные цели, а также о разграблении культурного наследия Сирии и кровавых расправах над несогласными.
"Однако все это никак не вписывается в нарратив псевдо-гуманитарщиков, подлинная цель которых – это с одной стороны обеление своих подопечных, а с другой – "расчеловечивание" сирийских властей, сирийской армии, и – в конечном итоге – миллионов граждан САР, которые их поддерживают", - пояснил посол.
Читайте полный текст интервью с Александром Ефимовым >>
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииАлександр Ефимов (посол России в Сирии)СирияРоссияВ мире
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