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Си Цзиньпин выразил уверенность в победе над коронавирусом
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РИА Новости

Си Цзиньпин выразил уверенность в победе над коронавирусом

15:05 10.02.2020 (обновлено: 18:20 10.02.2020)
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© REUTERS / XinhuaПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине. 10 февраля 2020
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине. 10 февраля 2020
© REUTERS / Xinhua
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине. 10 февраля 2020
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал все еще крайне тяжелой ситуацию с распространением коронавируса в стране, однако выразил уверенность в победе над заболеванием, сообщает Центральное телевидение КНР.
"Ситуация с распространением заболевания по-прежнему крайне тяжелая, партийные комитеты и правительства на всех уровнях должны решительно и последовательно выполнять все решения и планы ЦК КПК по профилактике и контролю за распространением заболевания", - заявил китайский лидер, слова которого приводит телевидение.
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При этом он выразил уверенность, что у Китая есть все возможности и уверенность в победе над заболеванием, которое уже унесло жизни более 900 человек.
Китайский лидер призвал на всех уровнях предпринимать самые строгие и всеобъемлющие меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса, и в конце концов одержать победу в народной войне с этим заболеванием.
"Мы обязательно должны быть уверены, что мы непременно сможем победить эту вспышку заболевания", - сказал Си Цзиньпин жителям Пекина во время инспекции одного из микрорайонов города.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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