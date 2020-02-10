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США планируют приостановить часть гумпомощи Йемену, сообщили СМИ
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РИА Новости

США планируют приостановить часть гумпомощи Йемену, сообщили СМИ

14:57 10.02.2020
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© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует приостановить выделение большей части гумпомощи Йемену в рамках новых ограничений против мятежников-хуситов, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента газете Washington Post.
"Мы в плачевной ситуации и пытаемся над ней работать. Подобные меры, в случае их принятия, будут вызваны беспрецедентным обструкционизмом хуситов", - заявил дипломат.
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Источник пояснил, что Вашингтон еще не принял окончательного решения. Вопрос о сокращении или приостановке гумпомощи станет центральным в повестке дня на встрече доноров в Брюсселе.
По словам источников газеты, администрация Трампа уже проинформировала гуманитарные организации, что если решение об ограничении помощи будет согласовано, то оно вступит в силу 1 марта.
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Как отмечает газета, объем гуманитарной помощи США Йемену в 2019 году составил 764 миллиона долларов. Ее сокращение связывают со всплеском насилия между силами, воюющими на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция, и мятежниками-хуситами, контролирующими столицу и ряд районов страны. Уменьшение американских вливаний также происходит на фоне обострения американо-иранских отношений и попыток Вашингтона оказать "максимальное давление" на Тегеран с тем, чтобы последний прекратил поддержку иностранных вооруженных групп, таких как хуситы.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Пентагона, при обстреле баз пострадали 50 американских военнослужащих.
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАЙеменСШАВ мире
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