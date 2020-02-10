Власти Таиланда рассматривают возможность введение турсбора

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министерство туризма и спорта Таиланда обсуждает с другими ведомствами возможность взимания сбора с иностранных туристов на "обновление инфраструктуры возле достопримечательностей и природных объектов", сообщает The Thaiger.
Министр пояснил изданию, что большое число путешественников приводит к быстрой изнашиваемости инфраструктуры.
По его словам, ведомство оценит перспективу введения сбора вместе с турфирмами и страховыми компаниями. Большинство из них соглашаются с необходимостью введения налога для гостей страны.
Минтуризма планирует обсудить поправки в законодательство также с другими ведомствами, занимающимися развитием туризма, а затем вопрос будет вынесен на рассмотрение кабинета министров.
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