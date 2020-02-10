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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T15:04+0300
https://ria.ru/20200210/1564504970.html
Посол рассказал о российском вкладе в программы ООН для Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155057/70/1550577072_0:96:3072:1824_1036x0_80_0_0_3a7bc88d582de7db255f85ecf96b3386.jpg
РИА Новости

Посол рассказал о российском вкладе в программы ООН для Сирии

14:51 10.02.2020 (обновлено: 15:04 10.02.2020)
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© Фото : посольство России в ДамаскеПосол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
© Фото : посольство России в Дамаске
ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Россия внесла в программы ООН для Сирии свыше 20 миллионов долларов в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов.
"Считаем важным помогать сирийцам и по ооновской линии. За 2019 год Россия внесла в бюджет целевых ооновских программ свыше 20 миллионов долларов, которые будут осваиваться или уже осваиваются по линии ВОЗ, ПРООН (Программа развития ООН), ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН), ЮНМАС (Служба ООН по разминированию), ЮНИСЕФ и ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения)", - сказал дипломат.
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"В январе этого года объявлено также о том, что до 20 миллионов долларов будут выделены Россией на нужды Всемирной продовольственной программы, что позволит этой ооновской структуре реализовать сразу несколько инициатив в Сирии. В их числе содействие организации школьного питания, прямые поставки нуждающимся подсолнечного масла, а также финансирование так называемого ваучерного механизма, по которому отдельные категории сирийцев смогут закупать необходимые продукты на местном рынке, поддерживая таким образом отечественных производителей", - добавил он.
Россия призывает всех международных партнёров следовать примеру Москвы и активнее оказывать помощь всем без исключения сирийцам, без оглядки на политическую конъюнктуру, подчеркнул он.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Читайте полный текст интервью >>
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Война в СирииАлександр Ефимов (посол России в Сирии)Война в СирииСирияООНВ мире
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