Посол рассказал о российском вкладе в программы ООН для Сирии

ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Россия внесла в программы ООН для Сирии свыше 20 миллионов долларов в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов

"Считаем важным помогать сирийцам и по ооновской линии. За 2019 год Россия внесла в бюджет целевых ооновских программ свыше 20 миллионов долларов, которые будут осваиваться или уже осваиваются по линии ВОЗ, ПРООН (Программа развития ООН), ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН), ЮНМАС (Служба ООН по разминированию), ЮНИСЕФ и ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения)", - сказал дипломат.

"В январе этого года объявлено также о том, что до 20 миллионов долларов будут выделены Россией на нужды Всемирной продовольственной программы, что позволит этой ооновской структуре реализовать сразу несколько инициатив в Сирии. В их числе содействие организации школьного питания, прямые поставки нуждающимся подсолнечного масла, а также финансирование так называемого ваучерного механизма, по которому отдельные категории сирийцев смогут закупать необходимые продукты на местном рынке, поддерживая таким образом отечественных производителей", - добавил он.

Россия призывает всех международных партнёров следовать примеру Москвы и активнее оказывать помощь всем без исключения сирийцам, без оглядки на политическую конъюнктуру, подчеркнул он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.