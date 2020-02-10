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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T15:08+0300
https://ria.ru/20200210/1564504607.html
Боевики обстреливают гумкоридоры для желающих покинуть Идлиб жителей
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564251890_0:309:3072:2037_1036x0_80_0_0_083a901ceddc8474ebecf611cfb742b0.jpg
РИА Новости

Боевики обстреливают гумкоридоры для желающих покинуть Идлиб жителей

14:44 10.02.2020 (обновлено: 15:08 10.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedМестные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Боевики обстреливают гуманитарные коридоры, создаваемые властями Сирии для желающих покинуть Идлиб мирных жителей, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов.
"Всячески замалчиваются попытки жителей того же Идлиба, уставших от произвола местных незаконных группировок, покинуть анклав через специально подготовленные сирийскими военными гуманитарные коридоры. "Попытки" – это потому что через пару дней после начала работы такие пропускные пункты начинают обстреливаться и блокироваться боевиками, которые не намерены расставаться со своим "живым щитом"", - заявил дипломат.
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Таким образом, умышленно игнорируются реальные гуманитарные и социально-экономические проблемы сирийцев, отметил Ефимов.
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