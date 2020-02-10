Боевики обстреливают гумкоридоры для желающих покинуть Идлиб жителей

"Всячески замалчиваются попытки жителей того же Идлиба, уставших от произвола местных незаконных группировок, покинуть анклав через специально подготовленные сирийскими военными гуманитарные коридоры. "Попытки" – это потому что через пару дней после начала работы такие пропускные пункты начинают обстреливаться и блокироваться боевиками, которые не намерены расставаться со своим "живым щитом"", - заявил дипломат.