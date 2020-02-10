Боевики обстреливают гумкоридоры для желающих покинуть Идлиб жителей

ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Боевики обстреливают гуманитарные коридоры, создаваемые властями Сирии для желающих покинуть Идлиб мирных жителей, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов.
"Всячески замалчиваются попытки жителей того же Идлиба, уставших от произвола местных незаконных группировок, покинуть анклав через специально подготовленные сирийскими военными гуманитарные коридоры. "Попытки" – это потому что через пару дней после начала работы такие пропускные пункты начинают обстреливаться и блокироваться боевиками, которые не намерены расставаться со своим "живым щитом"", - заявил дипломат.
Таким образом, умышленно игнорируются реальные гуманитарные и социально-экономические проблемы сирийцев, отметил Ефимов.