Защита обжалует приговор по делу "Сети"*

САРАТОВ, 10 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Защита намерена обжаловать приговор в отношении фигурантов признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Сеть", которых в Защита намерена обжаловать приговор в отношении фигурантов признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Сеть", которых в Пензе приговорили к срокам от 6 до 18 лет, сообщил РИА Новости адвокат осужденного Андрея Чернова Станислав Фоменко.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе в понедельник приговорил семерых подсудимых к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли и степени участия каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".

"Мы будем обжаловать, скорее всего, и остальные будут… Мы подадим жалобу в апелляционный военный суд", - сказал собеседник агентства, добавив, что никто не признавал вину.

"Подсудимый заявлял в суде, что у него до сих пор есть следы от воздействия электротока, даже это никто не исследовал", - отметил Фоменко.

По его словам, свидетели обвинения не могли воспроизвести показания, которые они давали на предварительном следствии. "Была часть секретных свидетелей из числа подследственных, которые якобы познакомились с подсудимыми в СИЗО, и подсудимые им якобы рассказывали, что они действительно являются участниками террористической организации, планировали дестабилизировать обстановку", - рассказал адвокат.

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Пчелинцев и Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть", которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети" в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети" овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети" осенью 2017 года, уточнил он.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети", он поручал тщательно проверить все на соответствия закону, в данном случае иное вмешательство в действие следственных органов невозможно. В декабре 2018 года на заседании СПЧ Путин заявил о необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети" и "Нового величия". Как рассказал президенту тогдашний председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, задержанные по делу "Сети" пожаловались в СПЧ на пытки.

Ранее ФСБ признало "Сеть" террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации – Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку "Сети" и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.