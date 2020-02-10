Трутнев заявил, что СКФО нужна своя модель развития

Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.

"Очевидно, что работы предстоит много. Применяемые меры господдержки фрагментарны, на ситуацию в целом они не влияют, они не создают условий для привлечений частных инвестиций, а, скорее, государственными пытаются их подменить. Так работать ничего не сможет", - сказал Трутнев на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа".

Он подчеркнул, что о разработке новой стратегии развития округа пока говорить рано, для начала нужно разработать систему мер поддержки. При этом Трутнев указал, что для СКФО требуется программа развития совершенно отличная от программы развития Дальнего Востока.

"Конечно, какой-то опыт на Дальнем Востоке накоплен, но мы прекрасно понимаем, насколько разные регионы, насколько разная специфика, насколько разные преимущества и вызовы, стоящие перед регионами, поэтому никакого зеркального переноса не получится. Необходимо будет разрабатывать новую модель", - сказал вице-премьер.