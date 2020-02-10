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2020-02-10T14:41+0300
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Трутнев заявил, что СКФО нужна своя модель развития
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РИА Новости

Трутнев заявил, что СКФО нужна своя модель развития

14:41 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) нужна своя собственная модель развития, зеркального переноса с программы развития Дальнего Востока не будет, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.
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Он подчеркнул, что о разработке новой стратегии развития округа пока говорить рано, для начала нужно разработать систему мер поддержки. При этом Трутнев указал, что для СКФО требуется программа развития совершенно отличная от программы развития Дальнего Востока.
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"Конечно, какой-то опыт на Дальнем Востоке накоплен, но мы прекрасно понимаем, насколько разные регионы, насколько разная специфика, насколько разные преимущества и вызовы, стоящие перед регионами, поэтому никакого зеркального переноса не получится. Необходимо будет разрабатывать новую модель", - сказал вице-премьер.
"Задача, чтобы Северный Кавказ развивался. Сегодня это прекрасный уникальный регион с достаточно низким уровнем жизни. Так быть не должно. Нужно понять, что сделать для того, чтобы люди жили лучше, чтобы были выше доходы у людей, развивать экономику, развивать потенциал. Совершенно точно за счет привлечения инвестиций", - заключил Трутнев.
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Юрий ТрутневДальневосточный ФОСеверо-Кавказский ФОЭкономика
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