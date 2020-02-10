Диалогу Дамаска с курдами мешают США, заявил российский посол

ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Дамаск и курды ведут диалог, но ему мешает вооруженное присутствие Дамаск и курды ведут диалог, но ему мешает вооруженное присутствие США на северо-востоке Сирии и в Заевфратье, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов

"В том, что касается конкретно курдов, есть нюансы. Сама идея диалога с ними, насколько мы можем понимать, никакого отторжения у руководства страны не вызывает: в конце концов – это такие же сирийцы. Однако в этом случае особенно сказывается влияние внешнего фактора, прежде всего, в лице американцев, которые вопреки всем прошлым заявлениям из Вашингтона, равно как и нормам и принципам международного права, сохраняют своё незаконное вооружённое присутствие на восточном берегу Евфрата, а также в районе ат-Танфа (на стыке иорданской и иракской границ)", - пояснил дипломат.

"Как известно, диалог между Дамаском и курдами так или иначе ведётся, однако в текущих условиях к позитивным результатам он, к сожалению, не приводит. Исходим из того, что дела пойдут лучше в случае восстановления на сирийском северо-востоке и в Заевфратье в целом суверенитета САР и полного ухода оттуда всех иностранных сил", - подчеркнул он.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".