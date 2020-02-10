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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T15:09+0300
https://ria.ru/20200210/1564503413.html
Диалогу Дамаска с курдами мешают США, заявил российский посол
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564338615_0:109:1877:1165_1036x0_80_0_0_bca4efac00b7f7828b784b37f7ae933d.jpg
РИА Новости

Диалогу Дамаска с курдами мешают США, заявил российский посол

14:34 10.02.2020 (обновлено: 15:09 10.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенный патруль США в Сирии
Военный патруль США в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Дамаск и курды ведут диалог, но ему мешает вооруженное присутствие США на северо-востоке Сирии и в Заевфратье, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов.
"В том, что касается конкретно курдов, есть нюансы. Сама идея диалога с ними, насколько мы можем понимать, никакого отторжения у руководства страны не вызывает: в конце концов – это такие же сирийцы. Однако в этом случае особенно сказывается влияние внешнего фактора, прежде всего, в лице американцев, которые вопреки всем прошлым заявлениям из Вашингтона, равно как и нормам и принципам международного права, сохраняют своё незаконное вооружённое присутствие на восточном берегу Евфрата, а также в районе ат-Танфа (на стыке иорданской и иракской границ)", - пояснил дипломат.
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"Как известно, диалог между Дамаском и курдами так или иначе ведётся, однако в текущих условиях к позитивным результатам он, к сожалению, не приводит. Исходим из того, что дела пойдут лучше в случае восстановления на сирийском северо-востоке и в Заевфратье в целом суверенитета САР и полного ухода оттуда всех иностранных сил", - подчеркнул он.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
Читайте полный текст интервью с Александром Ефимовым >>
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииАлександр Ефимов (посол России в Сирии)Война в СирииСирияРоссияСШАВ мире
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