Си Цзиньпин проверил реализацию мер по борьбе с коронавирусом в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине. 10 февраля 2020

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине. 10 февраля 2020

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Председатель КНР Председатель КНР Си Цзиньпин в защитной медицинской маске провел специальную инспекцию в Пекине в понедельник, чтобы проверить реализации мер по профилактике и контролю за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса , говорится в сообщении на сайте Госсовета КНР.

Китайский лидер во второй половине дня посетил местную общину (микрорайон) "Анхуали" в районе Чаоян, чтобы понять, насколько эффективно выполняются предписанные меры по сдерживанию вспышки заболевания на местах. Судя по фотографиям на сайте Госсовета, меры работают, температуру проверили и у Си Цзиньпина.

Китайский лидер также пообщался с обычными жителями микрорайона, как сообщает Центральное телевидение Китая, он спрашивал их том, не испытывают ли они недостатка в товарах первой необходимости и продуктах.

После этого Си Цзиньпин направился в больницу "Дитань", ознакомился с условиями, в которых содержат пациентов, зараженных новым типом коронавируса, пообщался по видеосвязи с больницей для тяжелобольных в городе Ухань, заслушал доклады о ситуации с распространением заболевания, а также справился о здоровье медиков, которые работают "на передовой".

Далее он отправился в Центр по контролю и профилактике заболеваний района Чаоян, где ознакомился с мерами, предпринимаемыми на местах в рамках реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественной безопасности.

По последним данным, в Пекине на сегодняшний день выявлено 337 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались, 44 выздоровели.