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Си Цзиньпин проверил реализацию мер по борьбе с коронавирусом в Пекине
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РИА Новости

Си Цзиньпин проверил реализацию мер по борьбе с коронавирусом в Пекине

14:27 10.02.2020 (обновлено: 18:18 10.02.2020)
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© REUTERS / XinhuaПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине. 10 февраля 2020
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине. 10 февраля 2020
© REUTERS / Xinhua
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине. 10 февраля 2020
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в защитной медицинской маске провел специальную инспекцию в Пекине в понедельник, чтобы проверить реализации мер по профилактике и контролю за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, говорится в сообщении на сайте Госсовета КНР.
Китайский лидер во второй половине дня посетил местную общину (микрорайон) "Анхуали" в районе Чаоян, чтобы понять, насколько эффективно выполняются предписанные меры по сдерживанию вспышки заболевания на местах. Судя по фотографиям на сайте Госсовета, меры работают, температуру проверили и у Си Цзиньпина.
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Китайский лидер также пообщался с обычными жителями микрорайона, как сообщает Центральное телевидение Китая, он спрашивал их том, не испытывают ли они недостатка в товарах первой необходимости и продуктах.
После этого Си Цзиньпин направился в больницу "Дитань", ознакомился с условиями, в которых содержат пациентов, зараженных новым типом коронавируса, пообщался по видеосвязи с больницей для тяжелобольных в городе Ухань, заслушал доклады о ситуации с распространением заболевания, а также справился о здоровье медиков, которые работают "на передовой".
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Далее он отправился в Центр по контролю и профилактике заболеваний района Чаоян, где ознакомился с мерами, предпринимаемыми на местах в рамках реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественной безопасности.
По последним данным, в Пекине на сегодняшний день выявлено 337 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались, 44 выздоровели.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСи ЦзиньпинВОЗПекинКитайВ мире
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