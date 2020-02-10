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Посол России в Сирии назвал израильские налеты провокационными
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РИА Новости

Посол России в Сирии назвал израильские налеты провокационными

14:25 10.02.2020 (обновлено: 15:09 10.02.2020)
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© Фото : посольство России в ДамаскеПосол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
© Фото : посольство России в Дамаске
Посол России в Дамаске Александр Ефимов. Архивное фото
ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Израильские налёты провокационны и ведут к усилению конфликтного потенциала вокруг САР, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов.
"Израильские налёты, несомненно, носят провокационный и крайне опасный для ситуации вокруг Сирии характер. Ракеты падают не только в приграничных с Израилем территориях, но и долетают до районов в глубине Сирии, на востоке страны и даже в жилых кварталах Дамаска. Особенно прискорбно, что их жертвами становятся случайные мирные граждане", - сказал дипломат.
Дамаск
6 февраля, 10:17Война в Сирии
Израиль не стал комментировать сообщения об атаке с воздуха по Дамаску
"Вопиющий случай произошёл во время очередного израильского нападения в ночь на 6 февраля, когда под ответный огонь сирийских ПВО чуть не попал лайнер со 172 пассажирами на борту. Хорошо, что его успели своевременно перенаправить в "Хмеймим". Кроме явного нарушения суверенитета Сирийской Арабской Республики, создания реальной угрозы жизням ни в чём неповинных людей, всё это объективно ведёт к усилению конфликтного потенциала вокруг САР и противоречит усилиям по достижению стабильности и политического урегулирования", - подчеркнул он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что заходивший на посадку под Дамаском лайнер Airbus A320 со 172 пассажирами на борту едва не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей атаку израильских истребителей F-16. Трагедию смогли предотвратить, уведя гражданский самолет на российскую авиабазу Хмеймим.
Читайте полный текст интервью с Александром Ефимовым >>
Экстренная посадка пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим
9 февраля, 10:45Война в Сирии
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
2962051
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Александр Ефимов (посол России в Сирии)СирияРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
... " Ракеты падают не только в приграничных с Израилем территориях, но и долетают до районов в глубине Сирии, на востоке страны и даже в жилых кварталах Дамаска. Особенно прискорбно, что их жертвами становятся случайные мирные граждане". .... Израильские военные по Иранским военным объектам в Сирии "градами" и "смерчами" что-ли стреляют?? ) Нет конечно! Что бы мирные не гибли, не используйте их как живой щит для Иранских военных объектов на территории Сирии!
10 февраля, 15:36
ЭАЭльдар Амазов
1400002
Посол лукавит, за последние 5ть лет тут на сайте нет ни одной статьи, где бы была информация, что от израильских атак погиб хоть один мирный житель в Сирии. Конфликт в Сирии тут на сайте освещают довольно информационно.
10 февраля, 17:20
Владимир Гуляев
1400000
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