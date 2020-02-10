Посол России в Сирии назвал израильские налеты провокационными

ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Израильские налёты провокационны и ведут к усилению конфликтного потенциала вокруг САР, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов.
"Израильские налёты, несомненно, носят провокационный и крайне опасный для ситуации вокруг Сирии характер. Ракеты падают не только в приграничных с Израилем территориях, но и долетают до районов в глубине Сирии, на востоке страны и даже в жилых кварталах Дамаска. Особенно прискорбно, что их жертвами становятся случайные мирные граждане", - сказал дипломат.
"Вопиющий случай произошёл во время очередного израильского нападения в ночь на 6 февраля, когда под ответный огонь сирийских ПВО чуть не попал лайнер со 172 пассажирами на борту. Хорошо, что его успели своевременно перенаправить в "Хмеймим". Кроме явного нарушения суверенитета Сирийской Арабской Республики, создания реальной угрозы жизням ни в чём неповинных людей, всё это объективно ведёт к усилению конфликтного потенциала вокруг САР и противоречит усилиям по достижению стабильности и политического урегулирования", - подчеркнул он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что заходивший на посадку под Дамаском лайнер Airbus A320 со 172 пассажирами на борту едва не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей атаку израильских истребителей F-16. Трагедию смогли предотвратить, уведя гражданский самолет на российскую авиабазу Хмеймим.