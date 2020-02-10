Посол России в Сирии назвал израильские налеты провокационными

"Вопиющий случай произошёл во время очередного израильского нападения в ночь на 6 февраля, когда под ответный огонь сирийских ПВО чуть не попал лайнер со 172 пассажирами на борту. Хорошо, что его успели своевременно перенаправить в "Хмеймим". Кроме явного нарушения суверенитета Сирийской Арабской Республики, создания реальной угрозы жизням ни в чём неповинных людей, всё это объективно ведёт к усилению конфликтного потенциала вокруг САР и противоречит усилиям по достижению стабильности и политического урегулирования", - подчеркнул он.