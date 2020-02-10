Грузопоток с Китаем снижается из-за коронавируса, заявил Трутнев

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Грузопоток между Россией и Грузопоток между Россией и Китаем на фоне коронавируса снижается, однако системных рисков пока не наблюдается, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"У нас же закрытые погранпереходы, поэтому, конечно, снижение есть. Пока мы не видим каких-то системных рисков", - сказал Трутнев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вице-премьер подчеркнул, что на Дальнем Востоке принимаются "все необходимые меры" для борьбы с вирусом.

"Вся работа идет в полной координации с созданным федеральным штабом, с Татьяной Алексеевной Голиковой, мы вместе обсуждаем все решения и быстро их принимаем", - заявил Трутнев.