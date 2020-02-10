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Грузопоток с Китаем снижается из-за коронавируса, заявил Трутнев
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РИА Новости

Грузопоток с Китаем снижается из-за коронавируса, заявил Трутнев

14:21 10.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Грузопоток между Россией и Китаем на фоне коронавируса снижается, однако системных рисков пока не наблюдается, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
"У нас же закрытые погранпереходы, поэтому, конечно, снижение есть. Пока мы не видим каких-то системных рисков", - сказал Трутнев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
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Вице-премьер подчеркнул, что на Дальнем Востоке принимаются "все необходимые меры" для борьбы с вирусом.
"Вся работа идет в полной координации с созданным федеральным штабом, с Татьяной Алексеевной Голиковой, мы вместе обсуждаем все решения и быстро их принимаем", - заявил Трутнев.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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