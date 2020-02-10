Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T15:11+0300
https://ria.ru/20200210/1564502203.html
Посол в Сирии призвал добиваться выполнения договоренностей по Идлибу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406051_0:111:1280:831_1036x0_80_0_0_6eb1b77f39b3ae833b9713bccd6bcacc.jpg
РИА Новости

Посол в Сирии призвал добиваться выполнения договоренностей по Идлибу

14:16 10.02.2020 (обновлено: 15:11 10.02.2020)
241
© Фото : SANAПодразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб. Архивное фото
ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Нужно добиваться полного выполнения договорённостей РФ и Турции по Идлибу об отмежевании вооруженной оппозиции от террористов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов.
"Исходим и из того, что в сложившейся ситуации необходимо добиваться полного и добросовестного выполнения известных российско-турецких договорённостей по Идлибу сентября 2018 года. В том числе в части, касающейся отмежевания вооруженной оппозиции, которая является патриотической и якобы готова участвовать в политическом процессе, от тех структур, которые официально внесены в террористические списки Совета Безопасности ООН и не могут бесконечно оставаться "неприкасаемыми", - заявил дипломат.
Боевая машина пехоты в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Вчера, 14:14Война в Сирии
Москву тревожит расползание боевиков из Идлиба, заявил посол России
Посол подчеркнул, что борьба с такими террористическими группировками – "это прямая обязанность правительства Сирийской Арабской Республики, которую оно и выполняет". При этом Москва поддерживает действия сирийской армии по подавлению источников провокаций в идлибской зоне, добавил Ефимов.
Читайте полный текст интервью с Александром Ефимовым >>
800010
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)В мире
Рекомендуем
Боевая машина пехоты в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Москву тревожит расползание боевиков из Идлиба, заявил посол России
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол в Сирии рассказал о попытках оппонентов шантажировать Дамаск
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол России в Сирии назвал израильские налеты провокационными
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Турция продолжает переброску войск к Идлибу, сообщили СМИ
Военный патруль США в Сирии
Диалогу Дамаска с курдами мешают США, заявил российский посол
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Режим деэскалации в Идлибе используют террористы, заявил посол России
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Российский посол оценил резолюцию СБ ООН о трансграничной помощи Сирии
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
В Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии
Турецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
Турция нанесла удар по позициям сирийских войск в Идлибе
Вид на Дамаск с горы Касьюн
В Дамаске взорвался заминированный автомобиль
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Боевики обстреливают гумкоридоры для желающих покинуть Идлиб жителей
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Чавушоглу рассказал о возобновлении переговоров с Россией по Идлибу
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
В результате обстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военных
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран готов способствовать диалогу Турции и Сирии по ситуации в Идлибе
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
Лента новостейМолния