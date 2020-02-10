Посол в Сирии призвал добиваться выполнения договоренностей по Идлибу

ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Нужно добиваться полного выполнения договорённостей РФ и Турции по Идлибу об отмежевании вооруженной оппозиции от террористов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов.
"Исходим и из того, что в сложившейся ситуации необходимо добиваться полного и добросовестного выполнения известных российско-турецких договорённостей по Идлибу сентября 2018 года. В том числе в части, касающейся отмежевания вооруженной оппозиции, которая является патриотической и якобы готова участвовать в политическом процессе, от тех структур, которые официально внесены в террористические списки Совета Безопасности ООН и не могут бесконечно оставаться "неприкасаемыми", - заявил дипломат.
Посол подчеркнул, что борьба с такими террористическими группировками – "это прямая обязанность правительства Сирийской Арабской Республики, которую оно и выполняет". При этом Москва поддерживает действия сирийской армии по подавлению источников провокаций в идлибской зоне, добавил Ефимов.