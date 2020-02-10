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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T15:09+0300
https://ria.ru/20200210/1564501887.html
Москву тревожит расползание боевиков из Идлиба, заявил посол России
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564338917_208:321:3071:1932_1036x0_80_0_0_e5a63624a92f72bdbb1ce30a9b1e3bd6.jpg
РИА Новости

Москву тревожит расползание боевиков из Идлиба, заявил посол России

14:14 10.02.2020 (обновлено: 15:09 10.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Боевая машина пехоты в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Москву тревожит расползание боевиков из сирийского Идлиба в другие районы страны и в Ливию, заявил в интервью РИА Новости посол России Александр Ефимов.
"Не может не тревожить нас и ситуация с расползанием боевиков из Идлиба в другие районы Сирии и за её пределы, например в Ливию", - заявил он.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики.
При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Читайте полный текст интервью с Александром Ефимовым >>

*Террористическая организация, запрещенная в России
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