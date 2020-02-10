Москву тревожит расползание боевиков из Идлиба, заявил посол России

ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Москву тревожит расползание боевиков из сирийского Идлиба в другие районы страны и в Ливию, заявил в интервью РИА Новости посол России Александр Ефимов.
"Не может не тревожить нас и ситуация с расползанием боевиков из Идлиба в другие районы Сирии и за её пределы, например в Ливию", - заявил он.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики.
При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
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*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России