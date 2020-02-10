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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T15:10+0300
https://ria.ru/20200210/1564501281.html
Режим деэскалации в Идлибе используют террористы, заявил посол России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406053_0:133:1280:853_1036x0_80_0_0_978f416e6f99ccf03e7738c02590a471.jpg
РИА Новости

Режим деэскалации в Идлибе используют террористы, заявил посол России

14:06 10.02.2020 (обновлено: 15:10 10.02.2020)
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб. Архивное фото
ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Режим деэскалации в Идлибской зоне используется террористами и их иностранными покровителями для затягивания войны и давления на Дамаск, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов.
"Установленный в "большом Идлибе" режим деэскалации на деле не только не соблюдается, но и – складывается такое впечатление – используется доминирующей там террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"* и её иностранными покровителями для сохранения покрывательства и подпитки бандитского анклава на территории Сирии с целью дальнейшего затягивания войны и давления на Дамаск", - заявил дипломат.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещена в России
Читайте полный текст интервью с Александром Ефимовым >>
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