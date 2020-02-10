Число излечившихся от коронавируса в Китае уже достигло 8,2%

Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020

Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Число излечившихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, во всем Число излечившихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, во всем Китае уже достигло 8,2%, что свидетельствует о том, что лечение начинает давать результаты, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

"Процент выздоровевших в Ухане провинции Хубэй и по всей стране значительно вырос, по состоянию на сегодняшний день их число по всей стране составляет 8,2% от всех инфицированных, для сравнения, 27 января этот показатель был 1,3%", - заявил Ми Фэн.

Он также сообщил, что в провинции Хубэй эта цифра составляет 6,1% против 1,7% 27 января, а в Ухане - 6,2% против 2,6% соответственно.

По его словам, "это свидетельствует о том, что лечение и оказываемая заболевшим медицинская помощь постепенно приносят результаты".

По последним данным, из больниц по всей стране выписали 3281 человека.