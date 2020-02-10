Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T13:52+0300
https://ria.ru/20200210/1564500230.html
Число излечившихся от коронавируса в Китае уже достигло 8,2%
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564460633_0:125:3072:1853_1036x0_80_0_0_96708e534177960d416e5ef904dcc421.jpg
РИА Новости

Число излечившихся от коронавируса в Китае уже достигло 8,2%

13:52 10.02.2020
1018
© REUTERS / Aly SongПассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020
© REUTERS / Aly Song
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Число излечившихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, во всем Китае уже достигло 8,2%, что свидетельствует о том, что лечение начинает давать результаты, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
"Процент выздоровевших в Ухане провинции Хубэй и по всей стране значительно вырос, по состоянию на сегодняшний день их число по всей стране составляет 8,2% от всех инфицированных, для сравнения, 27 января этот показатель был 1,3%", - заявил Ми Фэн.
Он также сообщил, что в провинции Хубэй эта цифра составляет 6,1% против 1,7% 27 января, а в Ухане - 6,2% против 2,6% соответственно.
Гражданин КНР в автобусе
Вчера, 12:51
СМИ: инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней
По его словам, "это свидетельствует о том, что лечение и оказываемая заболевшим медицинская помощь постепенно приносят результаты".
По последним данным, из больниц по всей стране выписали 3281 человека.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
600012
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗПекинКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Гражданин КНР в автобусе
СМИ: инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней
Врач в одном из больничных отделений
На Урале госпитализировали 20 человек, вернувшихся из Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине. 10 февраля 2020
Си Цзиньпин выразил уверенность в победе над коронавирусом
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Количество случаев заражения коронавирусом в Британии достигло восьми
Коронавирус 2019-nCoV
Китай обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к ученым РАН
Бокал с игристым вином
Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
В Китае из-за коронавируса открыли 361 линию психологической поддержки
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Китае число зараженных коронавирусом иностранцев выросло до 27
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус
Президент США Дональд Трамп
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Попова отметила снижение прироста заболеваемости коронавирусом
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
ЕС вывез из Китая более 500 европейских граждан
Порт в Южной Корее
Южная Корея из-за вируса временно запретит вход в порты круизным судам
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Число новых случаев коронавируса вне провинции Хубэй снижается
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
Лента новостейМолния