Число излечившихся от коронавируса в Китае уже достигло 8,2%

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Число излечившихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, во всем Китае уже достигло 8,2%, что свидетельствует о том, что лечение начинает давать результаты, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
"Процент выздоровевших в Ухане провинции Хубэй и по всей стране значительно вырос, по состоянию на сегодняшний день их число по всей стране составляет 8,2% от всех инфицированных, для сравнения, 27 января этот показатель был 1,3%", - заявил Ми Фэн.
Он также сообщил, что в провинции Хубэй эта цифра составляет 6,1% против 1,7% 27 января, а в Ухане - 6,2% против 2,6% соответственно.
По его словам, "это свидетельствует о том, что лечение и оказываемая заболевшим медицинская помощь постепенно приносят результаты".
По последним данным, из больниц по всей стране выписали 3281 человека.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV