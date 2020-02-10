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Туризм
2020-02-10T22:58+0300
https://ria.ru/20200210/1564500096.html
Россияне выбрали самые "чувственные" города мира
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РИА Новости

Россияне выбрали самые "чувственные" города мира

22:58 10.02.2020
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© AP Photo / Bruna PradoЖенщины танцуют во время вечеринки Bloco da Favorita на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Женщины танцуют во время вечеринки Bloco da Favorita на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
© AP Photo / Bruna Prado
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Самым сексуальным городом мира, по мнению опрошенных россиян, оказался Рио-де-Жанейро, сообщает Aviasales.
Эксперты в преддверии Дня святого Валентина опросили десять тысяч пользователей в социальных сетях. Они выбрали самые чувственные города по нескольким критериям, в числе которых следующие: красивые местные жители, соблазнительный акцент, эротичные праздничные церемонии, оригинальная местная кухня.
По мнению большинства, самый сексуальный город мира — Рио-де-Жанейро. За него проголосовало 20 процентов респондентов. Он был назван, главным образом, благодаря знаменитым карнавалам, участники которых наряжаются в яркие и откровенные костюмы и ведут себя максимально раскованно.
На втором месте — Амстердам, известный своим Кварталом красных фонарей. За него проголосовали 16 процентов россиян.
Далее в рейтинге Паттайя с 14 процентами голосов. Выбравшие тайский курорт назвали его мировой столицей секс-туризма.
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Еще двенадцать процентов считают, что в данном списке есть место Будапешту, где "туристы могут получить широкий спектр развлечений для взрослых".
По десять процентов голосов получили Лос-Анджелес и Париж. Если первый город опрошенные выбрали из-за множества красивых и свободолюбивых людей, то второй — из-за французского языка и манере одеваться, присущей жителям французской столицы.
Также, по словам шести процентов, сексуальный — Флоренция, так как там "невозможно остаться без мужского внимания и бокала хорошего вина".
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За Прагу и Берлин проголосовало по пять процентов путешественников. Причины — богатая ночная жизнь, раскрепощенность местных жителей и развлечения для взрослых. А некоторые респонденты подчеркнули, что оба города ассоциируются у них "с мрачной тайной".
На последнем месте этого списка оказалась Барселона, получившая два процента голосов. По отзывам туристов, все дело в море, солнце, вкусной еде и вине.
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