Россияне выбрали самые "чувственные" города мира

Женщины танцуют во время вечеринки Bloco da Favorita на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия

© AP Photo / Bruna Prado Женщины танцуют во время вечеринки Bloco da Favorita на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Самым сексуальным городом мира, по мнению опрошенных россиян, оказался Рио-де-Жанейро, сообщает Aviasales.

Эксперты в преддверии Дня святого Валентина опросили десять тысяч пользователей в социальных сетях. Они выбрали самые чувственные города по нескольким критериям, в числе которых следующие: красивые местные жители, соблазнительный акцент, эротичные праздничные церемонии, оригинальная местная кухня.

По мнению большинства, самый сексуальный город мира — Рио-де-Жанейро. За него проголосовало 20 процентов респондентов. Он был назван, главным образом, благодаря знаменитым карнавалам, участники которых наряжаются в яркие и откровенные костюмы и ведут себя максимально раскованно.

На втором месте — Амстердам, известный своим Кварталом красных фонарей. За него проголосовали 16 процентов россиян.

Далее в рейтинге Паттайя с 14 процентами голосов. Выбравшие тайский курорт назвали его мировой столицей секс-туризма.

Еще двенадцать процентов считают, что в данном списке есть место Будапешту, где "туристы могут получить широкий спектр развлечений для взрослых".

По десять процентов голосов получили Лос-Анджелес и Париж. Если первый город опрошенные выбрали из-за множества красивых и свободолюбивых людей, то второй — из-за французского языка и манере одеваться, присущей жителям французской столицы.

Также, по словам шести процентов, сексуальный — Флоренция, так как там "невозможно остаться без мужского внимания и бокала хорошего вина".

За Прагу и Берлин проголосовало по пять процентов путешественников. Причины — богатая ночная жизнь, раскрепощенность местных жителей и развлечения для взрослых. А некоторые респонденты подчеркнули, что оба города ассоциируются у них "с мрачной тайной".