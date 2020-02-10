Власти Ленобласти поддержат региональных ученых грантами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. С инициативой о поддержке научных коллективов и ученых с помощью грантов из регионального бюджета выступил губернатор Ленинградской области . С инициативой о поддержке научных коллективов и ученых с помощью грантов из регионального бюджета выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко . Он поручил сформировать предложения от профильных комитетов правительства, где требуется то или иное научное решение.

По словам главы региона, гранты не только поддержат, но и помогут простимулировать областных ученых создавать разработки, необходимые для отечественной промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства и других сфер.

"Есть задачи, справиться с которыми нам могло бы помочь научное сообщество. Предлагаю сформировать эти предложения и провести несколько конкурсов на получение грантов. Это позволит нам дать дополнительную поддержку и стимул для наших ученых", – сказал губернатор на встрече с лучшими учеными региона.

Кроме того Дрозденко поддержал идею проведения конференции для ученых Ленинградской области, чтобы власти, крупные корпорации, представленные в регионе, бизнес, могли узнать о новых разработках.

"Ленинградская область обладает значительным научно-техническим потенциалом и в вопросах дальнейшего развития этой сферы мы, прежде всего, основываемся на мнении ученых, на вашем мнении", – сказал губернатор.