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Ленинградская область
2020-02-10T13:48+0300
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Власти Ленобласти поддержат региональных ученых грантами
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РИА Новости

Власти Ленобласти поддержат региональных ученых грантами

13:48 10.02.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. С инициативой о поддержке научных коллективов и ученых с помощью грантов из регионального бюджета выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он поручил сформировать предложения от профильных комитетов правительства, где требуется то или иное научное решение.
По словам главы региона, гранты не только поддержат, но и помогут простимулировать областных ученых создавать разработки, необходимые для отечественной промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства и других сфер.
"Есть задачи, справиться с которыми нам могло бы помочь научное сообщество. Предлагаю сформировать эти предложения и провести несколько конкурсов на получение грантов. Это позволит нам дать дополнительную поддержку и стимул для наших ученых", – сказал губернатор на встрече с лучшими учеными региона.
Кроме того Дрозденко поддержал идею проведения конференции для ученых Ленинградской области, чтобы власти, крупные корпорации, представленные в регионе, бизнес, могли узнать о новых разработках.
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"Ленинградская область обладает значительным научно-техническим потенциалом и в вопросах дальнейшего развития этой сферы мы, прежде всего, основываемся на мнении ученых, на вашем мнении", – сказал губернатор.
Помимо этого, глава региона на встрече с учеными вручил дипломы победителям конкурсов 2019 года "За вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области" и "За лучшую научно-исследовательскую работу".
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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