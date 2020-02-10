В Кремле прокомментировали сообщения о нуждающейся матери 11 детей

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что власти Подмосковья оперативно отреагируют на материалы журналистов о жительнице Подмосковья, которая родила одиннадцатого ребенка, но не может получить поддержку от местных властей, он также добавил, что пока не знает, поступало ли обращение от женщины в администрацию президента.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что власти Орехово-Зуевского района помогут многодетной семье Саторовых с 11 детьми собрать необходимые документы для признания их нуждающимися в жилье и для оформления остальных пособий. В пресс-службе подмосковного главка МВД РИА Новости уточнили, что глава семейства имеет гражданство Таджикистана и не имеет вида на жительство в РФ. В СМИ ранее появилась информация, что мама этого семейства планирует обратиться за помощью к президенту РФ.
"То, что вы рассказали, если это соответствует действительности в полной мере, это никоим образом не коррелируется с социальной ориентированностью нашего государства и с теми акцентами, которые делал президент во время своего недавнего послания. Безусловно, нужно проверить эту информацию - это первое. И второе, я уверен, что после выхода вашего материала, после выхода вашей передачи, подмосковный губернатор моментально отреагирует. Власти Подмосковья очень внимательно относятся к этой теме, очень много делают. И я думаю, что реакция будет моментальной", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что ему пока неизвестно, поступало ли от женщины обращение в администрацию президента. "Если что, пишите нам", - сказал также Песков.