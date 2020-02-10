В Кремле прокомментировали сообщения о нуждающейся матери 11 детей

"То, что вы рассказали, если это соответствует действительности в полной мере, это никоим образом не коррелируется с социальной ориентированностью нашего государства и с теми акцентами, которые делал президент во время своего недавнего послания. Безусловно, нужно проверить эту информацию - это первое. И второе, я уверен, что после выхода вашего материала, после выхода вашей передачи, подмосковный губернатор моментально отреагирует. Власти Подмосковья очень внимательно относятся к этой теме, очень много делают. И я думаю, что реакция будет моментальной", - сказал Песков журналистам.