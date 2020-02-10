Forbes: основатель "Комуса" попал в список богатейших бизнесменов РФ

Компания "Комус" - комплексный поставщик товаров для офиса и бизнеса: от снабжения канцелярией, компьютерной техникой, продуктами и мебелью до обеспечения производственных площадок. Компания продает товары для упаковки и маркировки, профессиональную химию, рабочую одежду, складскую технику, оборудование для торговых залов, гостиничную косметику, товары для медицины и многое другое.

Бобриков открыл компанию в 1991 году вместе с тремя приятелями после окончания МГУ. "Когда в 1992 году между приятелями возникли разногласия, Бобриков выкупил их доли в "Комусе". Позднее он перешел от розничной торговли канцелярскими товарами к работе на корпоративный бизнес. Сегодня, по оценкам источников Forbes, на интернет-продажи может приходится до 50% оборота "Комуса". Три ключевых направления - розничная (всего у компании 105 магазинов) и оптовая торговля, а также обслуживание корпоративных клиентов", - сообщает издание.