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Мишустин рассказал о работе по новому порядку получения маткапитала
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РИА Новости

Мишустин рассказал о работе по новому порядку получения маткапитала

13:22 10.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что новый порядок оформления и получения материнского капитала нужно вводить как можно быстрее, кабмин уже подготовил соответствующие поправки и рассчитывает на оперативное рассмотрение и принятие Государственной Думой.
В понедельник Мишустин провёл встречу с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и главой фракции ЕР в Госдуме Сергеем Неверовым; участники обсудили вопросы, связанные с использованием материнского капитала в России. В беседе приняли участие также представители социального блока кабмина - вице-премьер Татьяна Голикова, а также министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Премьер в ходе встречи подчеркнул, что взаимодействие с ЕР особенно важно сейчас, когда формируется правовой контур для реализации послания и ведётся работа над правительственными законопроектами, которые в установленном порядке вносятся в Госдуму.
"Чтобы быстрее решать задачи, которые перед нами поставил президент, нам также необходимо сосредоточиться на подготовке поправок в законопроекты, которые уже находятся на стадии второго чтения. Это сэкономит нам время на реализацию послания президента и на подготовку соответствующих мероприятий", - заявил Мишустин.
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Он пояснил, что речь идёт, в частности, о целом блоке законопроектов, которые касаются материнского капитала.
"Они позволят людям получать материнский капитал проще и быстрее. Большинство бумажных процедур будет переведено в электронный вид, а сроки согласований и проверок существенно сократятся. Новый порядок оформления и получения материнского капитала необходимо вводить, конечно, как можно быстрее - так, чтобы его смогли получить семьи, в которых детишки родились уже в этом году", - подчеркнул глава правительства.
Он сообщил, что кабмин уже подготовил необходимые изменения в законодательство, и попросил представителей ЕР включиться в работу над этими поправками и оперативно внести их в Госдуму ко второму чтению соответствующего законопроекта.
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"Кроме того, ряд поправок в действующее законодательство направлен на выполнение других поручений президента, среди них - стимулирование инвестиций, внедрение новых цифровых технологий, защита личных данных граждан и многие другие проекты. Я знаю позицию председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, который настроен на создание абсолютно всех условий для реализации положений послания президента, и просил бы вас оказать содействие правительству, чтобы необходимые поправки были приняты Государственной Думой как можно быстрее", - сказал Мишустин.
Он высказал уверенность, что совместная работа кабмина и парламента даст ощутимые и важные для людей результаты уже в ближайшем будущем.
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Антон КотяковМихаил МишустинТатьяна ГоликоваГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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