В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

"По кандидатурам преждевременно говорить. В целом вы видите, что между двумя президентами и на экспертном уровне определенные контакты имеют место. Вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было. Хотя, безусловно, вот такая готовность декларируется министром иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли президент РФ этот вопрос с украинским коллегой и есть ли кандидатуры на данные посты.