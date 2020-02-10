В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Предметного разговора о возможности обмена главами дипломатических миссий между Россией и Украиной до сих пор не было, говорить о кандидатурах преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет против возвращения своего посла в Киев и украинского в Москву.
"По кандидатурам преждевременно говорить. В целом вы видите, что между двумя президентами и на экспертном уровне определенные контакты имеют место. Вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было. Хотя, безусловно, вот такая готовность декларируется министром иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли президент РФ этот вопрос с украинским коллегой и есть ли кандидатуры на данные посты.
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