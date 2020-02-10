В Гонконге разыскивают двух человек, нарушивших карантинный режим

Ранее сообщалось, что нарушившие карантинный режим после въезда в Гонконг из материкового Китая заплатят штраф или проведут полгода в тюрьме.

Как сообщает газета со ссылкой на министра здравоохранения Софию Чан, с тех пор как обязательные меры вступили в силу, всего девять человек покинули специально отведенные помещения. Местонахождение двоих полиция до сих пор пытается определить. Планируется выдать ордеры на арест нарушителей.

"Я вынуждена напомнить этим людям, что нарушение приказа о карантине является уголовным преступлением", - заявила министр.

По ее словам, с субботы всего 1193 людям было предписано находиться на карантине, 1066 из них – жители Гонконга. Большинство обязали оставаться в своих домах, 35 – в отелях, еще 20 были направлены в государственные карантинные помещения.

Чтобы удостовериться, соблюдается ли карантин, сотрудники полиции проводят выборочные проверки в домах, совершают аудио- и видеозвонки, некоторых просят отправить координаты местонахождения через приложения для обмена сообщениями.

Двухнедельный карантин касается людей, прибывающих из материкового Китая. Мера затрагивает жителей материка, самих гонконгцев и иностранцев и носит принудительный характер. Штраф за нарушение карантина составит 25 тысяч гонконгских долларов (чуть более 3,2 тысячи долларов), также нарушителям грозит шестимесячное тюремное заключение.