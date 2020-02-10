В Гонконге разыскивают двух человек, нарушивших карантинный режим

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полиция Гонконга ищет двух человек, которые нарушили двухнедельный карантинный режим, введенный в особом административном районе КНР в связи с коронавирусом, сообщает газета South China Morning Post.
Ранее сообщалось, что нарушившие карантинный режим после въезда в Гонконг из материкового Китая заплатят штраф или проведут полгода в тюрьме.
Как сообщает газета со ссылкой на министра здравоохранения Софию Чан, с тех пор как обязательные меры вступили в силу, всего девять человек покинули специально отведенные помещения. Местонахождение двоих полиция до сих пор пытается определить. Планируется выдать ордеры на арест нарушителей.
"Я вынуждена напомнить этим людям, что нарушение приказа о карантине является уголовным преступлением", - заявила министр.
По ее словам, с субботы всего 1193 людям было предписано находиться на карантине, 1066 из них – жители Гонконга. Большинство обязали оставаться в своих домах, 35 – в отелях, еще 20 были направлены в государственные карантинные помещения.
Чтобы удостовериться, соблюдается ли карантин, сотрудники полиции проводят выборочные проверки в домах, совершают аудио- и видеозвонки, некоторых просят отправить координаты местонахождения через приложения для обмена сообщениями.
Двухнедельный карантин касается людей, прибывающих из материкового Китая. Мера затрагивает жителей материка, самих гонконгцев и иностранцев и носит принудительный характер. Штраф за нарушение карантина составит 25 тысяч гонконгских долларов (чуть более 3,2 тысячи долларов), также нарушителям грозит шестимесячное тюремное заключение.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе по одному гражданину Японии и США, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячу.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV