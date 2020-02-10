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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-02-10T13:19+0300
https://ria.ru/20200210/1564498243.html
Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков
https://cdn23.img.ria.ru/images/149154/66/1491546693_0:231:2823:1818_1036x0_80_0_0_fc9d2497b4e91764dd452178bf7a5908.jpg
РИА Новости

Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков

13:16 10.02.2020 (обновлено: 13:19 10.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ушедшее в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева проделало большую работу, нынешний кабмин не начинает "с чистого листа", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа", - сказал журналистам Песков.
Дмитрий Медведев
27 января, 17:39
Медведев призвал ЕР объективно оценивать работу правительства
Он добавил, что считает "абсолютно некорректным" вопрос о том, будут ли решения, принятые предыдущим кабмином под руководством Медведева, подвергнуты некой инвентаризации, и не считает "возможным и целесообразным на него отвечать".
"Вы знаете, что итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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Обсудить 28
Формирование нового правительстваДмитрий ПесковРоссияПолитика
Популярные комментарии
От их большой работы. страна долго ещё будет приходить в себя......
10 февраля, 13:17
Сергей Новиков
6950300
Ну да, зимнее время туда сюда гоняли, шипы и тд.
10 февраля, 13:19
rrezsv79
4170100
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