Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ушедшее в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева проделало большую работу, нынешний кабмин не начинает "с чистого листа", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа", - сказал журналистам Песков.
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Он добавил, что считает "абсолютно некорректным" вопрос о том, будут ли решения, принятые предыдущим кабмином под руководством Медведева, подвергнуты некой инвентаризации, и не считает "возможным и целесообразным на него отвечать".
"Вы знаете, что итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.