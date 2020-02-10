Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков

"Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа", - сказал журналистам Песков.

Он добавил, что считает "абсолютно некорректным" вопрос о том, будут ли решения, принятые предыдущим кабмином под руководством Медведева, подвергнуты некой инвентаризации, и не считает "возможным и целесообразным на него отвечать".