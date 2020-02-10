Посольство контролирует ситуацию на карантинном судне в Японии

ТОКИО, 10 фев – РИА Новости. Посольство Посольство России Японии при взаимодействии с японскими властями оказывает все возможное содействие российским гражданам, находящимся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess у японского порта Йокогама, и держит ситуацию на постоянном контроле.

"По сообщениям японских властей, общее число заболевших коронавирусом на круизном судне "Diamond Princess" составляет 136 человек. Россиян среди заболевших нет. Посольство продолжает держать ситуацию на постоянном контроле, поддерживая индивидуальный контакт с каждым россиянином на борту лайнера. Совместно с японскими властями оказываем нашим гражданам все возможное содействие", - говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее в понедельник представители минздрава Японии сообщили, что еще у не менее 60 человек из числа пассажиров и членов экипажа лайнера был подтвержден коронавирус нового типа. Таким образом, общее число заразившихся на судне превысило 130 человек.

Всего на судне Diamond Princess у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3600 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса. Власти Японии не исключают проведения нового тестирования для всех пассажиров и членов экипажа лайнера прежде, чем люди сойдут на берег.