Посольство контролирует ситуацию на карантинном судне в Японии

"По сообщениям японских властей, общее число заболевших коронавирусом на круизном судне "Diamond Princess" составляет 136 человек. Россиян среди заболевших нет. Посольство продолжает держать ситуацию на постоянном контроле, поддерживая индивидуальный контакт с каждым россиянином на борту лайнера. Совместно с японскими властями оказываем нашим гражданам все возможное содействие", - говорится в сообщении дипмиссии.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
Ранее в понедельник представители минздрава Японии сообщили, что еще у не менее 60 человек из числа пассажиров и членов экипажа лайнера был подтвержден коронавирус нового типа. Таким образом, общее число заразившихся на судне превысило 130 человек.
Всего на судне Diamond Princess у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3600 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса. Власти Японии не исключают проведения нового тестирования для всех пассажиров и членов экипажа лайнера прежде, чем люди сойдут на берег.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.