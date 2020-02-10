В Казахстане восстановят документы граждан, утерянные при беспорядках

Разрушенные здания после поджогов в поселке Масанчи

Разрушенные здания после поджогов в поселке Масанчи

АЛМА-АТА, 10 фев – РИА Новости. Администрация Жамбылской области Администрация Жамбылской области Казахстана , где произошли массовые беспорядки, приступила к восстановлению документов местных жителей, утерянных во время происшествия, сообщила пресс-служба областной администрации.

Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

"Созданы специальные группы для работы с пострадавшими, организованы мобильные центры обслуживания населения. За прошедшие сутки 22 гражданам были выданы удостоверения личности, 17 гражданам - свидетельства о рождении", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.

На прошедшем в понедельник брифинге аким (глава) региона Аскар Мырзахметов сообщил, что специально созданная комиссия оценивает причиненный жителям ущерб. По его словам, вдоль улиц убрали сгоревшие автомобили и мусор, все соцбъекты, торговые точки и аптеки работают в нормальном режиме. "В настоящее время ситуация стабилизировалась", - отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь участвовавший в брифинге вице-премьер Бердибек Сапарбаев рассказал, что на въездах и выездах из сел, где произошли беспорядки, установлены блок-посты, на улицах проводятся работы по обеспечению общественной безопасности. "Через контрольно-пропускные пункты Кордай, Карасу, Аукатты, Сортобе по направлению в Республику Казахстан границу пересекли 4454 человек", - говорится в сообщении.