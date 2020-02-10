В Казахстане восстановят документы граждан, утерянные при беспорядках

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки.
В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки.
В драке приняли участие около тысячи человек.
В драке приняли участие около тысячи человек.
По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.
По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.
Из-за поджогов оказались повреждены 25 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.
Из-за поджогов оказались повреждены 25 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.
По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.
По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением и обещал наказать виновных.
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением и обещал наказать виновных.
Правительство Казахстана собрало комиссию по ликвидации беспорядков.
Правительство Казахстана собрало комиссию по ликвидации беспорядков.
Казахстанцы, накануне выехавшие в Кыргызстан, возвращаются в свои дома.
Казахстанцы, накануне выехавшие в Кыргызстан, возвращаются в свои дома.
В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки.
В драке приняли участие около тысячи человек.
По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.
Из-за поджогов оказались повреждены 25 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.
По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением и обещал наказать виновных.
Правительство Казахстана собрало комиссию по ликвидации беспорядков.
Казахстанцы, накануне выехавшие в Кыргызстан, возвращаются в свои дома.