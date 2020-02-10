Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T12:54+0300
https://ria.ru/20200210/1564497028.html
Минкомсвязь выведет в соцсети все бюджетные учреждения
https://cdn22.img.ria.ru/images/156369/30/1563693069_0:31:820:492_1036x0_80_0_0_9ece09cfdf8fbbe3e9af4990dad53996.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь выведет в соцсети все бюджетные учреждения

12:54 10.02.2020
274
© Фото : Правительство Московской областиМаксут Игоревич Шадаев
Максут Игоревич Шадаев
© Фото : Правительство Московской области
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Все бюджетные учреждения в регионах и муниципалитетах должны вести странички в социальных сетях, для этого Минкомсвязи уже создает специальную общую платформу, рассказал глава министерства Максут Шадаев, выступая на стратегической сессии Счетной палаты РФ о приоритетах развития Северного Кавказа.

"Очевидно, что доля времени, которое обычный пользователь проводит в социальных сетях, а у нас все фиксируют все измерения, - растет. Сейчас примерно половину времени каждый пользователь проводит в социальных сетях, в мессенджерах. Понятно, что в этом смысле трафик наших муниципальных и региональных сайтов падает", - заявил Шадаев.

"Власть должна прийти в социальные сети, власть должна и на уровне отдельных учреждений - школ, больниц, поликлиник - открыть страницы своих учреждений, чтобы граждане могли подписываться на эти страницы и оставаться в курсе изменений, новостей в их деятельности", - пояснил он.
Министр не уточнил, о каких именно социальных сетях идет речь.
Он рассказал, что для этого будет создана единая платформа ведения и сайтов, и страниц в социальных сетях для бюджетных организаций. "И будет поэтапно производиться миграция региональных и муниципальных сайтов на эту платформу. Это существенным образом снизит издержки на то, чтобы поддерживать всю эту инфраструктуру в текущем моменте", - заявил Шадаев.
Twitter
4 февраля, 17:29Республика Саха (Якутия)
МВД Якутии привлек внимание неформальным подходом к соцсетям
510003
Обсудить 0
Максут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)РоссияОбщество
Рекомендуем
Зарядка электромобилей в Москве
КРЭТ хочет расширить зону покрытия зарядных станций для электромобилей
«Кто есть ху», загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х
"Кто есть ху", загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Минкомсвязи разрабатывает онлайн-платформу для жалоб и предложений
Сотрудники в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
В "Лаборатории Касперского" объяснили, как не стать жертвой мошенников
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе по новому порядку получения маткапитала
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин и посол Ирака обсуждали снижение нефтяных котировок
Мы все умрём. Космический мусор
Мы все умрём. Космический мусор
Аудитория в университете
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде
Сотрудник службы переписи населения проводит перепись хозяйки и смотрителя алтайского домашнего центра-музея в селе Чемал в республике Алтай
Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения
Турецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
Турция нанесла удар по позициям сирийских войск в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Путин неоднократно разбирал ситуацию по делу "Сети"*, заявил Песков
Дмитрий Песков
Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков
Столкновение двух катеров на Пхукете
Эксперт назвал возможную причину ЧП с катерами в Таиланде
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Минпросвещения поддержало идею допуска к преподаванию старшекурсников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
Лента новостейМолния