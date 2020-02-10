Минкомсвязь выведет в соцсети все бюджетные учреждения

"Очевидно, что доля времени, которое обычный пользователь проводит в социальных сетях, а у нас все фиксируют все измерения, - растет. Сейчас примерно половину времени каждый пользователь проводит в социальных сетях, в мессенджерах. Понятно, что в этом смысле трафик наших муниципальных и региональных сайтов падает", - заявил Шадаев.

"Власть должна прийти в социальные сети, власть должна и на уровне отдельных учреждений - школ, больниц, поликлиник - открыть страницы своих учреждений, чтобы граждане могли подписываться на эти страницы и оставаться в курсе изменений, новостей в их деятельности", - пояснил он.

Он рассказал, что для этого будет создана единая платформа ведения и сайтов, и страниц в социальных сетях для бюджетных организаций. "И будет поэтапно производиться миграция региональных и муниципальных сайтов на эту платформу. Это существенным образом снизит издержки на то, чтобы поддерживать всю эту инфраструктуру в текущем моменте", - заявил Шадаев.