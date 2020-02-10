Чавушоглу рассказал о возобновлении переговоров с Россией по Идлибу

"Российская делегация съездила в Иорданию, и сегодня в Анкаре продолжились переговоры по Идлибу. Если бы мы договорились, то в сегодняшней встрече не было бы необходимости. Посмотрим, как она пройдет. Если будет нужно, то наши президенты встретятся", - сказал Чавушоглу журналистам.

По его словам, для обеспечения перемирия в Идлибе необходимо прекратить наступление сирийской армии. "Если они не прекратят, то наш президент лично сказал (российскому коллеге Владимиру) Путину, что мы тогда сами будем предпринимать действия в Идлибе", - добавил министр.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.