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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T13:04+0300
https://ria.ru/20200210/1564496076.html
Чавушоглу рассказал о возобновлении переговоров с Россией по Идлибу
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РИА Новости

Чавушоглу рассказал о возобновлении переговоров с Россией по Идлибу

12:39 10.02.2020 (обновлено: 13:04 10.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Российско-турецкие переговоры по ситуации в Идлибской зоне деэскалации возобновились в Анкаре, стороны пока не достигли договоренности, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как ранее сообщил МИД Турции, первый тур переговоров состоялся в Анкаре в субботу и продолжался около трех часов. Стороны обсудили шаги по обеспечению прекращения огня в Идлибе и переходу к политическому процессу в Сирии. Делегации Турции и России приняли решение о продолжении обсуждений.
"Российская делегация съездила в Иорданию, и сегодня в Анкаре продолжились переговоры по Идлибу. Если бы мы договорились, то в сегодняшней встрече не было бы необходимости. Посмотрим, как она пройдет. Если будет нужно, то наши президенты встретятся", - сказал Чавушоглу журналистам.
По его словам, для обеспечения перемирия в Идлибе необходимо прекратить наступление сирийской армии. "Если они не прекратят, то наш президент лично сказал (российскому коллеге Владимиру) Путину, что мы тогда сами будем предпринимать действия в Идлибе", - добавил министр.
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
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Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуБашар АсадВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганИдлиб (мухафаза)МИД ТурцииТурцияСирияРоссияАнкараВ мире
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