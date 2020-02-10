Чавушоглу рассказал о возобновлении переговоров с Россией по Идлибу

АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Российско-турецкие переговоры по ситуации в Идлибской зоне деэскалации возобновились в Анкаре, стороны пока не достигли договоренности, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как ранее сообщил МИД Турции, первый тур переговоров состоялся в Анкаре в субботу и продолжался около трех часов. Стороны обсудили шаги по обеспечению прекращения огня в Идлибе и переходу к политическому процессу в Сирии. Делегации Турции и России приняли решение о продолжении обсуждений.
"Российская делегация съездила в Иорданию, и сегодня в Анкаре продолжились переговоры по Идлибу. Если бы мы договорились, то в сегодняшней встрече не было бы необходимости. Посмотрим, как она пройдет. Если будет нужно, то наши президенты встретятся", - сказал Чавушоглу журналистам.
По его словам, для обеспечения перемирия в Идлибе необходимо прекратить наступление сирийской армии. "Если они не прекратят, то наш президент лично сказал (российскому коллеге Владимиру) Путину, что мы тогда сами будем предпринимать действия в Идлибе", - добавил министр.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
23 октября 2019, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии