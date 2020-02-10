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Посол: Ангола предложила России разработку горнорудных месторождений
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РИА Новости

Посол: Ангола предложила России разработку горнорудных месторождений

12:32 10.02.2020 (обновлено: 13:12 10.02.2020)
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© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике АнголаПосол РФ в Анголе Владимир Тараров
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Ангола
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Ангола предложила России разработку новых горнорудных месторождений, они уже обсуждены в двусторонних контактах, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
"Да, такие предложения (по разработке новых горнорудных месторождений – ред.) поступали и уже обсуждались в наших двусторонних контактах, в том числе и на уровне предпринимательских структур", - сказал дипломат.
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По его словам, в настоящее время подобные предложения выдвигаются ангольцами через прозрачно организованные международные тендеры. "И российские заинтересованные предприятия могут свободно принимать в них участие", - отметил посол.
В качестве примера Тараров привел подписание контракта российским "Уралхимом" по строительству на ангольской территории завода по производству удобрений на основе имеющихся в Анголе залежей фосфатов. "Этот проект будет стоить 1,2 миллиарда долларов США", - подтвердил посол.
В октябре "Уралхим" и ангольская Grupo Opaia договорились к 2023 году построить комплекс по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью 1,2-1,3 миллиарда долларов, соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали на экономическом форуме "Россия-Африка" в Сочи. Мощность завода планируется на уровне 1,2-1,3 миллиона тонн карбамида в год, газ для производства в комплекс будет поставлять Ангола. Предполагается экспорт удобрений в сопредельные страны.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Тараровым >>
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Владимир Тараров (посол России в Анголе)РоссияАнголаВ мире
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