Посол: Ангола предложила России разработку горнорудных месторождений

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Ангола предложила России разработку новых горнорудных месторождений, они уже обсуждены в двусторонних контактах, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров

"Да, такие предложения (по разработке новых горнорудных месторождений – ред.) поступали и уже обсуждались в наших двусторонних контактах, в том числе и на уровне предпринимательских структур", - сказал дипломат.

По его словам, в настоящее время подобные предложения выдвигаются ангольцами через прозрачно организованные международные тендеры. "И российские заинтересованные предприятия могут свободно принимать в них участие", - отметил посол.

В качестве примера Тараров привел подписание контракта российским "Уралхимом" по строительству на ангольской территории завода по производству удобрений на основе имеющихся в Анголе залежей фосфатов. "Этот проект будет стоить 1,2 миллиарда долларов США", - подтвердил посол.