Владимир Тараров: Ангола создаст армию по образу российской

Вооруженные силы Анголы более чем на 75% оснащены военной техникой российского или советского производства, и во время одного из визитов в РФ президент Анголы Жуан Лоренсу не скрывал, что ему хотелось бы, чтобы российская военная техника производилась и собиралась на ангольской территории. В преддверии Дня дипломатического работника посол России в Анголе Владимир Тараров в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой рассказал о перспективах этого направления сотрудничества двух стран, а также о том, почему Луанда хочет строить свои вооруженные силы по образцу армии РФ.

— Президент Анголы был с визитом в РФ в апреле прошлого года. Российский лидер посещал Луанду с официальным визитом в 2009 году, довольно давно. Можно ли сейчас говорить о том, что пришло время для нового визита президента РФ в Анголу? За более чем 10-летний период с его последней поездки накопились ли вопросы, которые необходимо обсудить лидерам двух стран?

— Президент Анголы дважды посещал Россию в 2019 году: в апреле с официальным визитом и в октябре для участия в экономическом форуме и саммите Россия – Африка в Сочи. В ходе встреч президентов и сопровождавших их министров и экспертов обсуждался самый широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене, взят курс на достижение стратегического партнерства между нашими государствами.

По решению глав государств были созданы в двух странах деловые советы Россия – Ангола , которые возглавили соответственно президент ПАО "Алроса" Сергей Иванов и председатель Совета управляющих крупнейшей ангольской алмазодобывающей госкорпорации "Эндьяма" Ганга Жуньор. В том числе и по их линии продолжается рассмотрение и реализация двусторонних проектов в торгово-экономической области.

В развитие договоренностей президентов осуществляется регулярный обмен визитами на уровне министров для решения оперативных вопросов взаимодействия наших стран, поэтому мы не можем говорить о недостатке двусторонних контактов, в том числе и на высшем уровне, и не важно, на чьей территории они проходят.

В то же время необходимо отметить, что с ангольской стороны также сформулировано приглашение Владимиру Путину посетить Анголу. Решение по этому вопросу остается только за самим президентом.

— Когда и где планируется следующее заседание российско-ангольской МПК по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле? Какие вопросы сегодня для МПК наиболее актуальны?

— Вы упомянули очень важный инструмент в наших отношениях. МПК проходит каждые два года поочередно в России и Анголе. Предыдущее заседание состоялось в 2018 году в Москве, следующее планируется в конце июня — начале июля текущего года в Луанде. Пока повестка дня не сформирована, но, как представляется, на нем будут обсуждаться приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества в тех областях, которые упомянуты в названии комиссии. Президенты наших стран определили необходимость уделять больше внимания развитию торгово-экономических связей, так как их уровень сегодня не удовлетворяет обе стороны и не отвечает сегодняшнему потенциалу наших государств. В ходе октябрьских 2019 года мероприятий в Сочи ангольские партнеры смогли убедиться в решительном настрое российской стороны по-новому выстраивать взаимоотношения с африканскими государствами. Их поразили наши возможности и уровень российских компетенций в самых различных областях. Я, например, постоянно слышу из уст ангольского руководства заинтересованные высказывания о том, что Россия, как это было отмечено президентом Российской Федерации на экономическом форуме "Россия – Африка", в 2019 году экспортировала за рубеж почти в два раза больше продуктов, чем вооружений. Принимая во внимание ангольские потребности, не исключаю, что и вопрос поставки российских продуктов питания на ангольский рынок также будет рассматриваться на предстоящем заседании МПК.

— Поступали ли от ангольской стороны предложения России по разработке новых горнорудных месторождений (алмазы, железная руда, марганец, углеводороды)?

— Да, такие предложения поступали и уже обсуждались в наших двусторонних контактах, в том числе и на уровне предпринимательских структур. В Анголе времена меняются, идет борьба с коррупцией, и в этой связи меняются подходы к сотрудничеству с зарубежными партнерами в упомянутых вами областях. В настоящее время подобные предложения выдвигаются ангольцами через прозрачно организованные международные тендеры. И российские заинтересованные предприятия могут свободно принимать в них участие.

Хочу привести пример. В Сочи на полях саммита Россия – Африка "Уралхимом" был подписан контракт по строительству на ангольской территории завода по производству удобрений на основе имеющихся в Анголе залежей фосфатов. Этот проект будет стоить 1,2 миллиарда долларов США.

— Началась ли уже добыча "Алросы" на ангольском месторождении Луаше?

— Насколько мне известно, промышленная добыча еще не началась. Сегодня ведутся изыскательские работы. "Алроса" как ответственный партнер, доказавший свою эффективность в сфере добычи алмазов на ангольской территории, обеспечивает реализацию этих работ, в том числе с использованием потенциала совместного алмазодобывающего предприятия "Катока".

— Как развивается сотрудничество двух стран в сфере ВТС? Вооруженные силы Анголы более чем на 75% оснащены военной техникой российского или советского производства, и во время визита в РФ президент Анголы заявил, что ему хотелось бы, чтобы российская военная техника производилась и собиралась на ангольской территории. Начались ли переговоры по какому-либо подобному проекту? О какой военной технике может идти речь или уже идет?

— Действительно, военное и военно-техническое сотрудничество между нашими странами занимает первое место по своему объему и наполнению. В Анголе, одной из немногих стран Африки, работает на постоянной основе группа военных консультантов. Российские успехи, в частности в Сирии, показали эффективность модели Вооруженных сил России. Опираясь на этот факт, ангольское руководство пришло к выводу, что оптимальным будет построение Вооруженных сил Анголы по российскому образцу. Мы в этом помогаем партнерам. Сильные ангольские вооруженные силы являются и серьезным фактором стабильности и безопасности на юге Африки.

Российско-ангольское сотрудничество в этой сфере координируется межправительственным комитетом по военно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которого состоялось 21-23 января. В частности, на этом заседании обсуждались и перспективные планы нашего взаимодействия в военной области, включая создание совместных предприятий на ангольской территории по производству военных материалов и ремонту техники, в том числе в региональном масштабе. Надеемся, что реализация этих проектов перейдет в ближайшее время в практическую плоскость.

— Ранее озвучивалось, что Россия рассматривает вопрос об открытии в Анголе сервисных технических центров для обслуживания вооружения и техники советского и российского производства. Началась ли реализация этого вопроса?

— Как я уже и говорил, эти планы обсуждались в ходе последних двух МПК по ВТС. Сейчас идет процесс выработки технико-экономических обоснований этих проектов, идет оценка ресурсов и средств создания таких региональных центров. Ангольская сторона видит в этом для себя как экономическую, так и политическую выгоду и выступает заинтересованным партнером в деле скорейшего открытия таких сервисных технических центров.

— Каковы перспективы сотрудничества России и Анголы в сфере космоса? Можете ли вы прояснить ситуацию с появившейся информацией о том, что ангольская сторона решила изменить производителя спутника Angosat-2 — c РКК "Энергия" на "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева" (ИСС)?

— Проблематику российско-ангольского сотрудничества в сфере космоса необходимо рассматривать гораздо шире, чем решение задачи по запуску ангольского спутника. Она заключается прежде всего в создании в Анголе нашими руками с ноля космической отрасли. В этом же ключе мы рассматриваем недавно подписанное российско-ангольское межправительственное соглашение в области мирного освоения космического пространства. Уже многое сделано. Созданы в Анголе при нашем содействии соответствующие управленческие структуры, в частности Гендирекция по управлению космическими программами Анголы, построен современный Центр управления полетами спутников, подготовлены в России высококвалифицированные и уникальные на Африканском континенте специалисты в космической области, прошедшие хорошую практическую подготовку в российских космических учреждениях, ведутся переговоры о развертывании на территории Анголы элементов системы "ГЛОНАСС" и так далее. В то же время необходимо отметить, что российская сторона предоставила ангольским партнерам до запуска Angosat-2 возможности использования других спутников, траектория полета которых проходит над Анголой.

Что касается Angosat-2, работа по его созданию ведется полным ходом. Принимая во внимание, что после возникших технических проблем, связанных с выводом на орбиту Angosat-1, был разработан новый проект Angosat-2, обладающий более широкими возможностями и увеличенной полезной нагрузкой, потребовалось привлечение потенциала и компетенций российских предприятий, специализирующихся на запуске именно таких спутников. И в этом ключе необходимо рассматривать подключение к Angosat-2 предприятия "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева".

— Контактирует ли ангольская сторона по вопросу выяснения судьбы российских летчиков, без вести пропавших в Анголе в конце 1990-х годов? Закрыт ли этот вопрос или со стороны ангольских партнеров все еще есть обещания организовать поисковые мероприятия к местам падения самолетов?

— Этот вопрос пока не закрыт. Российское посольство его держит на постоянном контроле и находится в постоянном контакте с компетентными ангольскими ведомствами. Ангольская сторона очень трепетно относится к памяти советских и российских граждан, погибших на ангольской территории. В силу объективных причин поисковые работы проводятся эпизодически, идет изучение различных документов, которые могли бы пролить свет на места крушения самолетов под управлением наших пилотов. В любом случае мы будем продолжать усилия по установлению судьбы наших летчиков.

— На саммите Россия - Африка в Сочи президент Анголы заявлял о заинтересованности его страны в развитии проектов с Россией в энергетической, транспортной, оборонной сферах и в области кибербезопасности. Началась ли практическая работа по реализации договоренностей, в том числе достигнутых в Сочи?