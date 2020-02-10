Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Процесс оптимизации вузов должен быть завершен, но плана по закрытию нет, заявил министр науки и высшего образования Процесс оптимизации вузов должен быть завершен, но плана по закрытию нет, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Это работа, которая была начата много лет назад, она получила поддержку в профессиональном сообществе и в целом была позитивно воспринята в обществе, и накоплен богатый очень опыт", — рассказал он РИА Новости.

Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.

"Никто "крестовые походы" объявлять со стороны министерства не планирует, но те филиалы, которые работали в той прежней модели, модели 90-х годов, до сих пор, может быть, по каким-то причинам еще остаются, они закрываются", — добавил он.

Министр также напомнил, что в основе этого процесса лежит тезис о качественном образовании, и закрытие касается прежде всего вузов-пустышек.