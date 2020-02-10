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2020-02-10T17:38+0300
https://ria.ru/20200210/1564484523.html
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
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РИА Новости

Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение

12:17 10.02.2020 (обновлено: 17:38 10.02.2020)
172628
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Процесс оптимизации вузов должен быть завершен, но плана по закрытию нет, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Это работа, которая была начата много лет назад, она получила поддержку в профессиональном сообществе и в целом была позитивно воспринята в обществе, и накоплен богатый очень опыт", — рассказал он РИА Новости.

Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.
"Никто "крестовые походы" объявлять со стороны министерства не планирует, но те филиалы, которые работали в той прежней модели, модели 90-х годов, до сих пор, может быть, по каким-то причинам еще остаются, они закрываются", — добавил он.
Министр также напомнил, что в основе этого процесса лежит тезис о качественном образовании, и закрытие касается прежде всего вузов-пустышек.
При этом он отказался назвать конкретное количество планируемых к ликвидации заведений.
Читайте полный текст интервью с Валерием Фальковым >>
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)МоскваВалерий ФальковОбщество
Популярные комментарии
Зная этих клоунов.....позакрывают все негосударственные ВУЗы, чтобы люди лишились возможности получать образование. Одно дело платить 20 т.р за семестр в негосударственном и спокойно учиться, если у тебя есть нормальная работа и тебе не нужны всякие МГУ и Бауманки. Другое дело в государственных, где обучение стоит под 200 т.р в год. Банально лишат людей с невысокими зп права на образование......
10 февраля, 12:40
aalexandersenovsky
442232113
Правильно, ВУЗы надо сократить, а то высшее у всех, как среднее образование, ему нет той цены как в советское время. Высшее должен получать тот кто его достоин, просто увеличить количество бюджетных мест, а стоимость платных поднять до 1 млн в год и все ок
10 февраля, 12:44
Даша Рудник
82310080
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