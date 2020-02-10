Посол: Россия поставляет в Эстонию около 500 миллионов кубометров газа

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия ежегодно поставляет в Эстонию около 500 миллионов кубометров газа, и, несмотря на сложные отношения, остается основным поставщиком магистрального газа для Таллина, заявил в интервью РИА Новости посол России в Таллине Александр Петров.
"Важно, что, несмотря на сложности в двусторонних политических отношениях, Россия на протяжении многих лет остается основным и надежным поставщиком магистрального газа в Эстонию с ежегодным объемом поставок порядка 500 миллионов кубических метров", - сказал Петров.
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