Минкомсвязи разрабатывает онлайн-платформу для жалоб и предложений

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В России появится онлайн-платформа обратной связи "Одно окно", куда жители всех регионов смогут направить свои жалобы и предложения, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Как отметил Шадаев, 30-дневный срок реагирования, предусмотренный на сегодняшний день законодательством, граждан зачастую не устраивает. По его словам, гражданин не всегда знает, куда именно направить обращение, поэтому направляет сразу в несколько госорганов, что приводит к большому количеству таких обращений.
"Поэтому в рамках цифровой экономики создается единая платформа - "Одно окно" для обращений граждан. Гражданину не потребуется определять орган власти, куда он пишет. По содержанию его обращения соответствующая организация будет выбираться автоматически", - сказал Шадаев на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа".
Он отметил, что такая облачная платформа даст возможность во многих случаях существенно сократить сроки решения этих проблем.
"Опыт отдельных регионов показывает, что 70% обращений граждан, связанных с жалобами на качество работы государственных муниципальных организаций, особенно по содержанию объектов инфраструктуры, дорог, коммунальных сетей, может решаться в течение 5-8 дней "под ключ" с уведомлением гражданина и получением от него обратной связи", - отметил глава Минкомсвязи.