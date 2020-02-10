Минкомсвязи разрабатывает онлайн-платформу для жалоб и предложений

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В России появится онлайн-платформа обратной связи "Одно окно", куда жители всех регионов смогут направить свои жалобы и предложения, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Как отметил Шадаев, 30-дневный срок реагирования, предусмотренный на сегодняшний день законодательством, граждан зачастую не устраивает. По его словам, гражданин не всегда знает, куда именно направить обращение, поэтому направляет сразу в несколько госорганов, что приводит к большому количеству таких обращений.

"Поэтому в рамках цифровой экономики создается единая платформа - "Одно окно" для обращений граждан. Гражданину не потребуется определять орган власти, куда он пишет. По содержанию его обращения соответствующая организация будет выбираться автоматически", - сказал Шадаев на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа".

Он отметил, что такая облачная платформа даст возможность во многих случаях существенно сократить сроки решения этих проблем.