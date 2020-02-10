В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Глава муниципального округа "Введенский" в Петербурге Олег Калядин сложил полномочия по собственному желанию, сообщили РИА Новости в муниципалитете.
Глава муниципального образования Введенский Олег Калядин
В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино. По данным местных СМИ, квартира принадлежит Калядину. Как отмечается в сообщениях СМИ, сам чиновник заявил, что квартира сдаётся в аренду, и он не знал о правонарушении.
"Олег Калядин сложил полномочия главы МО Введенский по собственному желанию. Новым главой избран Асанов Алексей Семёнович", - сказал собеседник агентства.