В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино. По данным местных СМИ, квартира принадлежит Калядину. Как отмечается в сообщениях СМИ, сам чиновник заявил, что квартира сдаётся в аренду, и он не знал о правонарушении.