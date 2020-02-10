Токаев поручил объективно расследовать беспорядки на юге Казахстана

Сотрудники полиции у сгоревшего автомобиля на улице поселка Масанчи

АЛМА-АТА, 10 фев – РИА Новости. Президент Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генпрокурором Гизатом Нурдаулетовым поручил ему объективно расследовать массовые беспорядки , произошедшие на юге страны, и наказать виновных в них, сообщила пресс-служба главы государства.

Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана . По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

По данным пресс-службы, генпрокурор доложил Токаеву о работе межведомственной следственно-оперативной группы по расследованию событий в Кордайском районе.

"Глава государства поручил генеральному прокурору обеспечить объективность и полноту следствия, законность всех принятых решений и неотвратимость наказания всех виновных лиц", - отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник пресс-служба президента сообщила, что Токаев распорядился уволить за серьезные упущения в работе заместителя акима (главы) Жамбылской области по социальным вопросам Сулушаш Курманбекову и акима Кордайского района Болатбека Байтоле.