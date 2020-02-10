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Токаев поручил объективно расследовать беспорядки на юге Казахстана
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РИА Новости

Токаев поручил объективно расследовать беспорядки на юге Казахстана

11:32 10.02.2020 (обновлено: 16:24 10.02.2020)
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у сгоревшего автомобиля на улице поселка Масанчи
Сотрудники полиции у сгоревшего автомобиля на улице поселка Масанчи
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 10 фев – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генпрокурором Гизатом Нурдаулетовым поручил ему объективно расследовать массовые беспорядки, произошедшие на юге страны, и наказать виновных в них, сообщила пресс-служба главы государства.
Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
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По данным пресс-службы, генпрокурор доложил Токаеву о работе межведомственной следственно-оперативной группы по расследованию событий в Кордайском районе.
"Глава государства поручил генеральному прокурору обеспечить объективность и полноту следствия, законность всех принятых решений и неотвратимость наказания всех виновных лиц", - отмечается в сообщении.
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Ранее в понедельник пресс-служба президента сообщила, что Токаев распорядился уволить за серьезные упущения в работе заместителя акима (главы) Жамбылской области по социальным вопросам Сулушаш Курманбекову и акима Кордайского района Болатбека Байтоле.
Кроме того, глава государства поручил министру внутренних дел Казахстана Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника отдела полиции Кордайского района.
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Массовые беспорядки в КазахстанеКасым-Жомарт ТокаевЖамбылская областьКазахстанВ мире
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