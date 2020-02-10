На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 миллиарда рублей

Указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы президент РФ Владимир Путин подписал на прошлой неделе. На совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что на осуществление единовременных выплат ветеранам к юбилею Победы из бюджета будет направлено более 71 миллиарда рублей.

"В соответствии с подписанным президентом указом, выплаты к 75-летию Победы получат 1 миллион 150 тысяч наших граждан", - сообщила Голикова на совещании.

Она уточнила, что выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. В общей сложности такие выплаты получат 537,1 тысячи человек, сообщила вице-премьер.

Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма, эти категории включают 601,4 тысячи человек, продолжила она. Кроме того, единовременная выплата будет осуществлена гражданам РФ, постоянно поживающим на территории Эстонии, Латвии и Литвы.