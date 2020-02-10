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На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 миллиарда рублей
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РИА Новости

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 миллиарда рублей

11:31 10.02.2020 (обновлено: 19:49 10.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Единовременные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат в этом году 1,15 миллиона россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы президент РФ Владимир Путин подписал на прошлой неделе. На совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что на осуществление единовременных выплат ветеранам к юбилею Победы из бюджета будет направлено более 71 миллиарда рублей.
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"В соответствии с подписанным президентом указом, выплаты к 75-летию Победы получат 1 миллион 150 тысяч наших граждан", - сообщила Голикова на совещании.
Она уточнила, что выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. В общей сложности такие выплаты получат 537,1 тысячи человек, сообщила вице-премьер.
Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма, эти категории включают 601,4 тысячи человек, продолжила она. Кроме того, единовременная выплата будет осуществлена гражданам РФ, постоянно поживающим на территории Эстонии, Латвии и Литвы.
"Хочу сразу сказать, что нашим гражданам не нужно будет подавать никакое дополнительное заявление, исходя из выплатных дел все это будет осуществлено автоматически без их участия", - подчеркнула Голикова, отметив, что эти средства поступят им в апреле-мае 2020 года.
Президент РФ Владимир Путин
11 декабря 2019, 17:33
Путин поручил подумать над дополнительными выплатами ветеранам
19824231
Обсудить 16
День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Михаил МишустинТатьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Глупо. Ну дали 90летнему 75 тысяч и что ему от них? Будут разводить не отходят от кассы, предлагать супер-таблетки. Внуки сразу любящие нарисуются. Короче деньги уйдут не по назначению.
10 февраля, 11:36
КМКостя Магомедов
1400412
Зачем дедуле или бабуле в 90 лет 75 тыс? Они ведь ими не воспользуются! Нужно целевое использование денег сделать! На зубы там, в санаторий съездить, кровати там, матрасы ортопедические современные, или ремонт в квартире, кресло специальное и пр. А так - все деньги внукам достанутся, а дедули с бабулями как жили без зубов на кашке, так и продолжат жить, так и не выберутся из дома!
10 февраля, 12:56
Фиалка ноября
1400110
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