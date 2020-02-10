Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

"Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее газета "Троицкий вариант" опубликовала скан-копии документа, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, о таких встречах необходимо письменно уведомлять руководство научных организаций за пять дней, а после встречи — представлять отчет с описанием разговора и скан-копиями паспортов участников беседы. Утверждается, что приказ был разослан в июле. Позднее Минобрнауки сообщило, что документ носит рекомендательный характер.