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Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами
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РИА Новости

Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

11:28 10.02.2020 (обновлено: 17:38 10.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования России Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 10 февраля 2020
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня. 10 февраля 2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 10 февраля 2020
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
"Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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В декабре экс-глава ведомства Михаил Котюков заявлял, что приказ усовершенствуют.
Ранее газета "Троицкий вариант" опубликовала скан-копии документа, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, о таких встречах необходимо письменно уведомлять руководство научных организаций за пять дней, а после встречи — представлять отчет с описанием разговора и скан-копиями паспортов участников беседы. Утверждается, что приказ был разослан в июле. Позднее Минобрнауки сообщило, что документ носит рекомендательный характер.
Читайте полный текст интервью с Валерием Фальковым >>
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Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Общество
Популярные комментарии
"Мы (глава минобрнауки Валерий Фальков) заинтересованы в том,чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки". А наши "партнеры" в данной сфере развития,готовы сотрудничать на принципах открытой науки? Или только Россия идёт в ущерб себе и своим интересам? А это утечка мозгов,вербовка различными спецслужбами и.т.д. Мы (Россия) должны выработать четкий механизм,регулирующий взаимодействие контактов ученых,с иностранным контингентом.Россия обязана действовать в своих интересах и в укреплении национального суверенитета.Только на таких принципах,может быть,какое либо вообще научное сотрудничество.Каким образом управленцы РФ организуют работу в данном направлении,мы увидим наглядно,увидим их управленческий труд.И дадим соответствующую оценку,проделанной вами работы,и не забывайте,что вы теперь отвечаете каждый персонально,на своем рабочем месте.Хочу всем пожелать удачи,работаем исключительно на суверенитет России.
10 февраля, 12:35
Алина Эн
6310005
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