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https://ria.ru/20200210/1564480483.html
В КГБ Белоруссии опровергли данные о задержании экс-главы МВД Шуневича
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РИА Новости

В КГБ Белоруссии опровергли данные о задержании экс-главы МВД Шуневича

11:22 10.02.2020 (обновлено: 11:24 10.02.2020)
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИгорь Шуневич
Игорь Шуневич
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Игорь Шуневич. Архивное фото
МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии опроверг информацию о задержании бывшего министра МВД страны Игоря Шуневича.
Как отмечает Sputnik Беларусь, информация о возможном задержании бывшего главы МВД в связи с причастностью к "сахарному делу" появилась в субботу во второй половине дня: сначала ее распространил ряд Telegram-каналов, а затем интернет-ресурсы.

"КГБ не задерживал Игоря Шуневича, никакие меры процессуального характера к нему не применялись", – сообщил Sputnik Беларусь в понедельник официальный представитель КГБ страны Андрей Ярош.

Он подчеркнул, что Шуневич не является фигурантом ни одного уголовного дела из тех, которые находятся в ведении Комитета государственной безопасности, добавляет агентство.
Шуневич ушел в отставку в июне 2019 года. Он был назначен министром внутренних дел Белоруссии в мае 2012 года. На эту должность он перешел с поста первого замминистра внутренних дел - начальника криминальной милиции. До этого работал в КГБ республики, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
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Ранее белорусские СМИ сообщили о задержаниях в связи с коррупцией в сахарной отрасли республики. Отмечалось, что число задержанных по "сахарному делу" может превышать 10 человек, в том числе среди них могут быть граждане России. По данным СМИ, задержаны директоры всех четырех сахарных заводов в Белоруссии и руководитель Белорусской сахарной компании в Москве Дмитрий Кириллов. Правоохранительные органы Белоруссии эту информацию не комментировали. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил задержания директоров сахарных заводов, обвинив их в продаже по бросовым ценам сахара торговому дому в Москве.
Позже начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что четыре директора белорусских сахарных заводов вступили в преступный сговор с представителями коммерческих структур, зарегистрированных в России, получая взятки за решение вопросов по отгрузке сахара. Среди задержанных - Михаил Криштапович (директор Городейского сахарного комбината), Виктор Миронов (директор Жабинковского сахарного завода), Николай Прудник (директор Слуцкого сахарного комбината), Дмитрий Егоров (Скидельского сахарного завода).
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По данным КГБ, фигурантами дела в целях личного обогащения в России была создана фирма "Полимер" для поставки по завышенным ценам сырья белорусскому заводу-монополисту по производству мешков для сахара "Евротарэкс". По версии следствия, местный завод вышел в работе в ноль, а вся прибыль оседала на счетах российского посредника, затем обналичивалась и распределялась. Учредитель российской компании, российский бизнесмен Сергей Кононенко фигурирует в сюжете как взяткодатель. Кроме того, по данным КГБ, к коррупционной схеме имел отношение и бывший замначальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Владимир Тихиня, который согласился за вознаграждение страховать "сахарную мафию и ее схему", за что получал денежные средства.
КГБ возбудил уголовные дела по уголовным статьям "получение взятки в особо крупном размере" и "дача взятки в крупном размере", фигурантам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
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