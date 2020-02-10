Премьер Украины заявил, что не давал оценку знаниям Зеленского

"Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста… Я считаю, что президент у нас очень умный. Это правда. Он имеет большой опыт работы в бизнесе. Я считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек. И это та оценка, которую я постоянно на самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", - сказал Гончарук в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в понедельник.