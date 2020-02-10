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Премьер Украины заявил, что не давал оценку знаниям Зеленского
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РИА Новости

Премьер Украины заявил, что не давал оценку знаниям Зеленского

11:18 10.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады. Архивное фото
КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сказанные им слова о президенте Владимире Зеленском на совещании, записи с которого появились в YouTube, были вырваны с контекста и утверждает, что не давал оценку знаниям главы государства.
РРанее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью совещания по курсу гривны, на котором Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей. Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Зеленский заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс премьеру и его правительству.

"Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста… Я считаю, что президент у нас очень умный. Это правда. Он имеет большой опыт работы в бизнесе. Я считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек. И это та оценка, которую я постоянно на самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", - сказал Гончарук в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в понедельник.

Он также отметил, что у него общая цель с Зеленским. "Для нас, для правительства, он (Зеленский – ред.) является таким камертоном - клиентом, заказчиком, потому что он, на самом деле, довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроения людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем", - сказал Гончарук и отметил, что его видение правильности решений не всегда совпадает с видением президента.
Также премьер рассказал, что после истории с отставкой почувствовал поддержку внутри команды и теперь "чувствую себя еще увереннее".
На минувшей неделе правоохранители провели обыски в офисе телеканала "1+1" в рамках расследования дела о прослушивании Гончарука. Группа "1+1 медиа" назвала обыски в редакции давлением на СМИ. Агентство УНИАН сообщило, что обыски прошли также и дома у журналиста телеканала Дениса Данько.
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
6 февраля, 18:52
Зеленский сообщил о ходе расследования дела о "прослушке" Гончарука
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Алексей ГончарукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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